Cómo evitar la pérdida muscular: la rutina de fuerza de 30 minutos que podés hacer en casa

El secreto de este método reside en enfocarse en los movimientos naturales del cuerpo: empujar, tirar, sentarse, levantarse o mantener el equilibrio sobre una sola pierna. La entrenadora certificada Tina Tang, fundadora de Iron Strong Fitness, señaló a la mencionada publicación que comenzar a ejercitarse en la edad adulta transforma la vida diaria: "Hay muchas personas que empezaron a levantar pesas a los 40 o 50 años y se encuentran más fuertes que cuando tenían 20 o 30".