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“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

El fenómeno podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

El fenómeno de El Niño, que ya llegó a la categoría de “Súper Niño”, amenaza con convertirse en el protagonista del verano en los principales centros turísticos de la Argentina y de Brasil. Se trata de un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera los patrones de lluvias y temperaturas, y esta vez, según la Organización Meteorológica Mundial, alcanzará una intensidad “muy fuerte”. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que entre octubre y diciembre el evento se mantenga y se intensifique, y los especialistas ubican el pico en diciembre. Además, podría extenderse hasta febrero o marzo de 2027, casi en el umbral del otoño.

En la Argentina, el mayor impacto se espera en el Litoral y el Nordeste, donde las Cataratas del Iguazú ya registran niveles récord de caudal. La Costa Atlántica bonaerense también está bajo observación: en Mar del Plata un proyecto propone declarar una emergencia climática preventiva y los balnearios arman reservas de arena para resistir los temporales. Los especialistas aclaran, sin embargo, que más lluvia no implica un verano sin playa.

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En Brasil, el sur, con Río Grande do Sul a la cabeza, enfrenta riesgo de inundaciones, mientras que el Noreste, destino en alza entre los argentinos, podría sufrir sequía. El clima podría pesar en la elección del destino.

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