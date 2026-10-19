Trágico accidente en EE.UU.: un militar cayó desde 30 metros antes de un partido de fútbol americano y murió

Entre sus reconocimientos se incluyen la Medalla de Encomio del Aire y el Espacio con tres hojas de roble, la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Mérito del Aire y el Espacio y la Medalla al Mérito del Ejército, cada una con una hoja de roble. En 2022, fue nombrado Instructor del Año de Suboficiales de Guerra Especial a nivel del Cuartel General.