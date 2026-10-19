Trágico accidente en EE.UU.: un militar cayó desde 30 metros antes de un partido de fútbol americano y murió
Un accidente conmocionó a los espectadores durante una exhibición de rapel previa al partido en el Alamodome de San Antonio, Texas. Las impactantes imágenes grabadas por los presentes registraron la fatalidad del militar.
Resumen para apurados
- El sargento Ian Patterson murió este sábado en Texas, EE.UU., tras caer de 30 metros en el Alamodome durante una exhibición militar previa a un partido.
- Patterson descendía en rápel desde la cúpula cuando falló su sujeción y cayó ante miles de fanáticos. Fue hospitalizado de urgencia, pero falleció poco después.
- Las Fuerzas Armadas investigan las causas del accidente, lo que podría derivar en una revisión estricta de los protocolos de seguridad en eventos masivos.
Los espectadores de un partido universitario de fútbol americano se convirtieron en testigos de un accidente fatal cuando un oficial de la fuerza aérea sufrió una caída libre de 30 metros desde la estructura del Alamodome en San Antonio, Estados Unidos. Las impactantes imágenes registradas por los miembros de la tribuna muestran al hombre inmóvil sobre el terreno de juego donde posteriormente se celebraría el encuentro deportivo.
El integrante de las Fuerzas Armadas cayó desde las vigas del estadio multiusos este sábado por la noche. El uniformado, identificado como Ian Patterson, se encontraba realizando una demostración aérea donde debía desplazarse en rapel velozmente junto a tres de sus compañeros desde las cuerdas colgadas de la cúpula. Sin embargo, por razones que se investigan, no logró sujetarse y se estrelló contra el piso.
Confirmación oficial e identificación de la víctima
De acuerdo con el informe oficial del portavoz de la Base Aérea de Nellis, el efectivo fue trasladado a un nosocomio local donde falleció posteriormente. El sargento técnico e instructor de control aéreo táctico en la Base Conjunta de San Antonio formaba parte de un grupo de cuatro miembros del servicio militar que tenían previsto participar en la exhibición previa al cotejo.
Según la fuerza aérea, los especialistas que participaron de la maniobra se integran habitualmente en unidades del Ejército y la Infantería de Marina para dirigir ataques aéreos y de artillería desde posiciones terrestres avanzadas. Parte de su entrenamiento incluye aprender a descender rápidamente mediante una cuerda, a veces desde helicópteros ubicados a 30 metros o más sobre la superficie.
Las imágenes del accidente
Los fanáticos lograron registrar el trágico accidente que no tardó en difundirse a través de las redes sociales. Los videos mostraron a Patterson, vestido con uniforme de combate, precipitándose a gran velocidad hacia el gramado. La caída ocurrió en presencia de miles de personas en las gradas y con una banda musical reunida a pocos metros.
Personal médico rodeó a la víctima, que permaneció inmóvil sobre la línea de 50 yardas. Luego de que los paramédicos lo atendieran durante varios minutos, lo colocaron en una camilla, lo sacaron del recinto a través del túnel y debió ser derivado de urgencia a un centro asistencial como paciente de prioridad uno, designación reservada para cuadros que representan una amenaza para la vida.
La postura de las autoridades deportivas
El duelo deportivo en el Alamodome se retrasó unos 10 minutos. Después de que UTSA ganara 38-34, la American Athletic Conference, a la que pertenece el equipo universitario, explicó que decidió continuar con las acciones "para mitigar las especulaciones sobre el estado médico de Patterson" mientras se desconocía su condición real.
En su reporte, la conferencia afirmó que buscaba evitar "angustia adicional" a los allegados del sargento y que actuó guiada por el respeto a su privacidad y el cumplimiento del protocolo militar estadounidense para notificar a los familiares de los caídos.
Honores y trayectoria de la víctima
Tras la finalización del choque, el entrenador de UTSA, Jeff Traylor, declaró a la prensa que lo sucedido fue "desgarrador" y "trágico". Patterson prestó servicio durante 15 años y estuvo asignado al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea.
Entre sus reconocimientos se incluyen la Medalla de Encomio del Aire y el Espacio con tres hojas de roble, la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Mérito del Aire y el Espacio y la Medalla al Mérito del Ejército, cada una con una hoja de roble. En 2022, fue nombrado Instructor del Año de Suboficiales de Guerra Especial a nivel del Cuartel General.
“El sargento técnico Patterson y su servicio fueron de suma importancia para nuestra unidad, así como para su familia, amigos y compañeros que tuvieron el privilegio de conocerlo y servir a su lado”, declaró el general de brigada Scott C. Mills, comandante del Ala 57. “Nuestro equipo se centra en apoyar a sus seres queridos mientras afrontamos juntos esta profunda pérdida”. Actualmente, el hecho continúa bajo investigación oficial.