Paso a paso: cómo es la rutina de pierna de Ibai Llanos para lograr su impresionante cambio físico

Progresión de cargas y errores habituales en el gimnasio

Más allá de la selección de ejercicios, la efectividad del entrenamiento de fuerza de Ibai Llanos radica en el criterio técnico con el que se incrementa el peso. La regla básica indica que si se completan todas las series en el rango alto de repeticiones con una ejecución limpia, se aumenta la carga en la siguiente semana. Si el rendimiento se mantiene en el rango bajo, se conserva el peso; mientras que si la técnica se rompe o se degrada, la carga se reduce inmediatamente para evitar sobrecargas o lesiones. Además, los entrenadores enfatizan la necesidad de anotar cada serie para evaluar el progreso real.