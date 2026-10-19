La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

En conjunto, septiembre muestra que el problema de fondo de los hogares ya no es solo cuánto se gana, sino cuánto dura lo que se gana. Para los menores de 40 años y para la clase baja, el ingreso sigue agotándose antes de fin de mes, casi no hay ahorro y el crédito pasa a ser la forma de llegar. Esa deuda no financia consumo, sino subsistencia, y por eso tiene una dinámica propia: se paga con el ingreso del mes siguiente, que rinde menos y obliga a endeudarse otra vez. Según la consultora, si las condiciones no cambian, lo esperable es que ese esquema siga ampliando la morosidad, y que el problema de la economía cotidiana de los hogares siga filtrándose al sistema financiero argentino. Por eso la demanda de la opinión pública no es un perdón, sino reglas para que la deuda sea sostenible.