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Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Tragedia en Ecuador.

DRAMÁTICO. Momento en que la cruz se desprende de la pared y cae sobre el sacerdote.
DRAMÁTICO. Momento en que la cruz se desprende de la pared y cae sobre el sacerdote.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Un sacerdote católico falleció mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito. 

La pesada cruz de madera de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se desprendió y golpeó en la cabeza al sacerdote que oficiaba la ceremonia. La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien murió tras el impacto. 

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre y quedó registrado por las cámaras que transmitían la celebración religiosa a través de las redes sociales.

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Las imágenes muestran el momento en que la estructura cae sobre el religioso, mientras los feligreses reaccionan con desesperación e intentan socorrerlo. Los presentes pidieron asistencia médica, pero el sacerdote falleció a causa de las heridas. 

Condolencias

No se informaron oficialmente las causas del desprendimiento ni se precisó si la cruz tenía problemas de sujeción o daños previos. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de la ciudad, en el que expresó sus condolencias a la familia, los amigos y la comunidad redentorista.

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Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y había desarrollado parte de su labor pastoral en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia de Los Ríos.

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