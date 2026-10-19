Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Condolencias

No se informaron oficialmente las causas del desprendimiento ni se precisó si la cruz tenía problemas de sujeción o daños previos. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de la ciudad, en el que expresó sus condolencias a la familia, los amigos y la comunidad redentorista.