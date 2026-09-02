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Qué quema más calorías: ¿caminar, levantar pesas o andar en bicicleta?

Si lo que queremos es bajar de peso a través del ejercicio, el primer paso es ponernos objetivos realistas y fáciles de cumplir.

A la hora de querer bajar de peso, es importante elegir el ejercicio adecuado
A la hora de querer bajar de peso, es importante elegir el ejercicio adecuado
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas compararon el gasto calórico de caminar, andar en bicicleta y levantar pesas para determinar la efectividad de cada actividad al buscar un déficit para adelgazar.
  • Para quemar 250 calorías se precisan 35 minutos de caminata rápida, 12 km de ciclismo o una hora de pesas, combinando trabajo cardiovascular con desarrollo de masa muscular.
  • La elección del ejercicio dependerá de los objetivos individuales; mientras el cardio cuida el corazón, la fuerza eleva el metabolismo basal para quemar grasa incluso en reposo.
Resumen generado con IA

Cuando comenzamos una dieta o queremos adelgazar, a menudo nos preguntamos cuál es la actividad física más efectiva a la hora de perder peso. Aquí surge un interrogante inevitable: qué ejercicio quema más calorías: ¿correr, hacer pesas o bicicleta?

Como punto de partida es importante saber que la pérdida de peso a través del ejercicio es un proceso que implica la creación de un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo necesita para mantener su peso actual.

¿Cuál es la cantidad mínima de ejercicio que debemos hacer para mejorar la salud?

¿Cuál es la cantidad mínima de ejercicio que debemos hacer para mejorar la salud?

Si lo que queremos es bajar de peso a través del ejercicio, el primer paso es ponernos objetivos realistas y fáciles de cumplir. Por ejemplo, perder 450 gramos de grasa por semana, para el que es necesario generar un déficit de aproximadamente 3.500 calorías, lo que se traduce en un déficit de 500 calorías por día. Una estrategia efectiva para lograr esto es combinar una reducción en la ingesta calórica diaria con un aumento en la actividad física.

Qué ejercicio quema más calorías: ¿correr, hacer pesas o bicicleta?

Caminar es una de las formas más accesibles y efectivas de quemar calorías. Incorporar una caminata de 35 minutos a un ritmo rápido, lo que equivale aproximadamente a 3.500 pasos, puede quemar alrededor de 250 calorías. 

Este ejercicio aeróbico moderado no solo contribuye a la pérdida de peso, sino que también cuida la salud cardiovascular. Andar regularmente a un ritmo rápido puede reducir significativamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón.

Una hora de pesas

El entrenamiento con pesas es otra forma efectiva de contribuir a la pérdida de peso, aunque de una manera diferente a los ejercicios aeróbicos. Para quemar 250 calorías, se necesitaría aproximadamente una hora de entrenamiento con pesas. Y aunque no quema tantas calorías durante la actividad en sí, tiene un beneficio adicional importante: mejora la composición corporal al aumentar la masa muscular magra.

El aumento de la masa muscular tiene un efecto duradero en el metabolismo basal, lo que significa que el cuerpo quema más calorías incluso en reposo. Además, el entrenamiento de fuerza puede provocar un aumento en la tasa metabólica post-ejercicio, conocido como el efecto postcombustión o EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption), lo que significa que se siguen quemando calorías después de haber terminado la sesión de ejercicio.

12 kilómetros de bicicleta

Montar en bicicleta es otra excelente opción para quemar calorías y mejorar la condición física. Recorrer unos 12 kilómetros en bicicleta puede quemar alrededor de 250 calorías, aunque esta cifra puede variar dependiendo de factores como la intensidad, la pendiente, la resistencia y la velocidad del pedaleo.

El ciclismo es un ejercicio cardiovascular efectivo que fortalece los músculos de las piernas, incluyendo los cuádriceps, los isquiotibiales y las pantorrillas. También mejora la resistencia y la capacidad pulmonar. Al igual que caminar, es una actividad de bajo impacto, lo que la hace adecuada para personas con problemas articulares o que prefieren evitar ejercicios de alto impacto.

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