SociedadEducación

Becas de hasta $30 millones para universitarios y docentes: últimos días para anotarse

Banco Santander ofrece 100 ayudas económicas para estudiantes y otras 10 becas de $30 millones para docentes universitarios. Las inscripciones cierran el 16 de octubre y el trámite se realiza online.

BECAS. La convocatoria representa una oportunidad para sumar un respaldo económico durante la carrera.
BECAS. La convocatoria representa una oportunidad para sumar un respaldo económico durante la carrera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Santander abrió en Argentina la inscripción para 110 becas de hasta $30 millones para universitarios y docentes, con plazo hasta el 16 de octubre para apoyar su formación.
  • El trámite es online e incluye un test de habilidades. Se otorgarán 100 aportes de $1 millón a estudiantes y 10 becas de $30 millones a docentes de instituciones públicas y privadas.
  • La iniciativa busca aliviar costos de materiales y transporte, impulsando proyectos académicos y fortaleciendo el desarrollo profesional en la educación superior argentina.
Resumen generado con IA

Estudiar una carrera universitaria implica gastos de transporte, apuntes, materiales y tecnología. Para acompañar la formación académica, Banco Santander abrió dos convocatorias que contemplan becas para estudiantes y docentes de Argentina.

En total, se entregarán 110 ayudas económicas, con montos que van desde $1 millón hasta $30 millones, según el programa y los beneficiarios seleccionados.

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Beca de $1 millón: quiénes pueden postularse

La convocatoria para estudiantes contempla 100 becas de $1 millón cada una, que se abonarán en un único pago. Pueden participar alumnos regulares de carreras universitarias de instituciones públicas y privadas de Argentina.

El objetivo es acompañar a los jóvenes durante su formación y brindarles respaldo económico para avanzar con sus proyectos académicos y profesionales.

Beca de $30 millones para docentes: cómo anotarse

Santander también ofrece 10 becas de $30 millones cada una para docentes universitarios. Pueden postularse quienes trabajen en carreras de pregrado, grado o posgrado de universidades públicas o privadas del país.

En ambos programas, las inscripciones cierran el 16 de octubre de 2026, a las 23.59. El test de habilidades debe completarse hasta el 17 de octubre, a las 23.59.

La evaluación de las solicitudes estudiantiles finalizará el 30 de octubre y ese mismo día se seleccionará a los beneficiarios. Para los docentes, la selección está prevista para el 23 de octubre. Quienes avancen en esta última convocatoria deberán presentar una carta de motivación y un certificado laboral en una segunda etapa.

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Cómo inscribirse

La postulación se realiza de manera online a través de la plataforma de becas de Santander. Los interesados deben consultar las bases y condiciones de cada programa, completar el formulario correspondiente y cumplir con las instancias de selección dentro de los plazos establecidos.

Para estudiantes y docentes, la convocatoria abre una posibilidad de obtener apoyo económico para su desarrollo académico y profesional. El primer paso es revisar los requisitos y completar la inscripción antes del cierre.

Antes de publicar: conviene agregar los enlaces directos a las dos convocatorias de Santander para que los lectores puedan inscribirse sin tener que buscarlas. También sería útil confirmar en las bases oficiales cuándo deben presentar la carta de motivación y el certificado laboral los docentes seleccionados para la siguiente etapa.

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