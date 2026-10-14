Becas de hasta $30 millones para universitarios y docentes: últimos días para anotarse

Resumen para apurados
- Banco Santander abrió en Argentina la inscripción para 110 becas de hasta $30 millones para universitarios y docentes, con plazo hasta el 16 de octubre para apoyar su formación.
- El trámite es online e incluye un test de habilidades. Se otorgarán 100 aportes de $1 millón a estudiantes y 10 becas de $30 millones a docentes de instituciones públicas y privadas.
- La iniciativa busca aliviar costos de materiales y transporte, impulsando proyectos académicos y fortaleciendo el desarrollo profesional en la educación superior argentina.
Estudiar una carrera universitaria implica gastos de transporte, apuntes, materiales y tecnología. Para acompañar la formación académica, Banco Santander abrió dos convocatorias que contemplan becas para estudiantes y docentes de Argentina.
En total, se entregarán 110 ayudas económicas, con montos que van desde $1 millón hasta $30 millones, según el programa y los beneficiarios seleccionados.
Beca de $1 millón: quiénes pueden postularse
La convocatoria para estudiantes contempla 100 becas de $1 millón cada una, que se abonarán en un único pago. Pueden participar alumnos regulares de carreras universitarias de instituciones públicas y privadas de Argentina.
El objetivo es acompañar a los jóvenes durante su formación y brindarles respaldo económico para avanzar con sus proyectos académicos y profesionales.
Beca de $30 millones para docentes: cómo anotarse
Santander también ofrece 10 becas de $30 millones cada una para docentes universitarios. Pueden postularse quienes trabajen en carreras de pregrado, grado o posgrado de universidades públicas o privadas del país.
En ambos programas, las inscripciones cierran el 16 de octubre de 2026, a las 23.59. El test de habilidades debe completarse hasta el 17 de octubre, a las 23.59.
La evaluación de las solicitudes estudiantiles finalizará el 30 de octubre y ese mismo día se seleccionará a los beneficiarios. Para los docentes, la selección está prevista para el 23 de octubre. Quienes avancen en esta última convocatoria deberán presentar una carta de motivación y un certificado laboral en una segunda etapa.
Cómo inscribirse
La postulación se realiza de manera online a través de la plataforma de becas de Santander. Los interesados deben consultar las bases y condiciones de cada programa, completar el formulario correspondiente y cumplir con las instancias de selección dentro de los plazos establecidos.
Para estudiantes y docentes, la convocatoria abre una posibilidad de obtener apoyo económico para su desarrollo académico y profesional. El primer paso es revisar los requisitos y completar la inscripción antes del cierre.
Antes de publicar: conviene agregar los enlaces directos a las dos convocatorias de Santander para que los lectores puedan inscribirse sin tener que buscarlas. También sería útil confirmar en las bases oficiales cuándo deben presentar la carta de motivación y el certificado laboral los docentes seleccionados para la siguiente etapa.