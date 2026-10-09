¿Cuál es la rutina de ejercicios más efectiva para hacer en casa y con pocos materiales?

A pesar de lo que suele creerse, es perfectamente posible lograr un entrenamiento de gran nivel dentro del hogar. De acuerdo con los especialistas de Nike, la emblemática marca de indumentaria y rendimiento deportivo, el progreso físico no depende de manera exclusiva de levantar pesas en un gimnasio. Tu propio cuerpo funciona como un gimnasio natural al trabajar constantemente contra la fuerza de gravedad y la resistencia de tu peso corporal.