EconomíaNoticias económicas El dinero físico cede ante el “boom” de las transferencias Las operaciones digitales llegaron para quedarse. Los agentes económicos ya no reclaman billetes de más alta denominación porque se modernizaron las transacciones financieras. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL MENOS FÍSICO. De acuerdo con un informe privado, en la última década se produjo una caída del 58% del circulante de billetes disponibles. Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ARCA puede embargar el dinero de las billeteras virtuales: cuándo y cómo lo hace Plazo fijo: cuáles son los bancos y billeteras virtuales que mejor rinden al 31 de agosto El BCRA habilita a bancos y billeteras virtuales a cobrar las cuotas de préstamos desde las cuentas de sus clientes Anses: quiénes cobran jubilaciones, AUH y pensiones este miércoles 14 de octubre Día de la Salud Mental: las señales que el cuerpo da cuando el estrés supera los límites Lo más popular Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño Ranking notas premium "Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018