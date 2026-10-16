La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán ordenó profundizar la investigación contra Jorge Jiménez por el crimen de Paulina Lebbos, debido a sus vínculos directos con César Soto.
- Jiménez fue detenido en 2018 por falso testimonio y condenado años después en juicio abreviado, mientras la Corte confirmó la absolución de Soto en la causa.
- La reactivación de esta pista judicial definirá si finalmente se imputa a nuevos sospechosos tras años de impunidad en uno de los casos más resonantes de Tucumán.
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