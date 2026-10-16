Investigación

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos

Tanto el Tribunal de debate como la Corte Suprema ordenaron profundizar la investigación penal sobre la familia que tenía una relación directa con César Soto.

Jorge Jiménez fue detenido en 2018 por falso testimonio, liberado y condenado siete años después en un juicio abreviado. LA GACETA / Foto Jorge Olmos Sgrosso
Jorge Jiménez fue detenido en 2018 por falso testimonio, liberado y condenado siete años después en un juicio abreviado. LA GACETA / Foto Jorge Olmos Sgrosso
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán ordenó profundizar la investigación contra Jorge Jiménez por el crimen de Paulina Lebbos, debido a sus vínculos directos con César Soto.
  • Jiménez fue detenido en 2018 por falso testimonio y condenado años después en juicio abreviado, mientras la Corte confirmó la absolución de Soto en la causa.
  • La reactivación de esta pista judicial definirá si finalmente se imputa a nuevos sospechosos tras años de impunidad en uno de los casos más resonantes de Tucumán.
Resumen generado con IA

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Temas Poder Judicial de TucumánJorge JiménezPaulina LebbosCésar SotoCorte Suprema
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