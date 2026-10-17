El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

La discriminación hogareña no es compleja. No se necesita un tacho gigante extra, basta con una caja de cartón o una bolsa de tela colgada en un rincón que permita ir acumulando los plásticos y cartones limpios. Esos desechos deben estar limpios. Tampoco al limpiarlos, hay que gastar agua potable de más: con usar el agua que quedó, por ejemplo, de enjuagar los platos o pasarles una servilleta usada basta. La separación en casa con esos pasos hacen que los materiales lleguen directo a los recuperadores urbanos que los clasifican y reinsertarán en un circuito productivo.