El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Resumen para apurados
- Especialistas advierten hoy a vecinos de San Miguel de Tucumán que reciclen envases secos y limpios para evitar que restos de comida y líquidos arruinen el proceso.
- El municipio dispone de 26 ecopuntos donde depositar plásticos y cartones enjuagados, diferenciándolos de la basura orgánica común que recolecta el camión.
- Una adecuada separación en los hogares permitirá a los recuperadores urbanos clasificar los residuos de manera eficiente y reinsertarlos en el circuito productivo.
Si bien la problemática de la basura y el modo en que se desecha depende de las políticas gubernamentales que, los ciudadanos pueden tener un rol activo. El poder del origen para solucionar la problemática está en casa: ordenar lo que las normas intentan, pero no resulta tendrá una gran ayuda si el proceso de reciclaje comienza en el domicilio.
Separar los residuos secos de los húmedos es uno de los puntos que se debe perfeccionar. Lo seco se queda en casa, lo húmedo se va en el camión recolector; con más claridad, lo reciclable y la basura orgánica o no recuperable. El recolector de basura común que pasa por el domicilio se lleva la bolsa de los residuos húmedos que terminará en el vaciadero o relleno sanitario, si se mezcla lo seco ahí, se corta el proceso.
Entonces, la bolsa con lo seco y limpio no se saca con la basura común. Esa es la que hay que acopiar en casa y, una vez que se junta una cantidad razonable, se la lleva a los puntos verdes, ecopuntos o contenedores diferenciados que están distribuidos en la vía pública. Según el mapa interactivo de puntos verdes de la ciudad que está disponible en la web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hay 26 locaciones para tirar los residuos.
La discriminación hogareña no es compleja. No se necesita un tacho gigante extra, basta con una caja de cartón o una bolsa de tela colgada en un rincón que permita ir acumulando los plásticos y cartones limpios. Esos desechos deben estar limpios. Tampoco al limpiarlos, hay que gastar agua potable de más: con usar el agua que quedó, por ejemplo, de enjuagar los platos o pasarles una servilleta usada basta. La separación en casa con esos pasos hacen que los materiales lleguen directo a los recuperadores urbanos que los clasifican y reinsertarán en un circuito productivo.
Para saber
Los residuos se diferencian de la siguiente manera:
- Los reciclables, plásticos (botellas, envases), cartón, papel, vidrio y metales (latas). El gran secreto acá es que deben estar limpios y secos. Si se desecha una botella con un fondo de gaseosa o un cartón chorreando aceite, no solo no se va a poder reciclar, sino que va a arruinar el resto de los materiales.
- La basura común corresponde a los restos de comida, yerba, café, pañales, papeles sanitarios y todo lo que esté sucio o húmedo.