Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Mariano es padre de Agostina, la joven abogada e influencer de 29 años que alcanzó notoriedad nacional e internacional en enero de 2026 cuando se viralizó un video en el que realizaba gestos racistas contra empleados de un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. El episodio derivó en una causa judicial en Brasil por injuria racial y la joven permaneció detenida bajo distintas medidas cautelares mientras avanzaba el proceso. El caso tuvo amplia repercusión mediática y en las redes sociales.