Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Resumen para apurados
- La policía detuvo este viernes en Santiago del Estero a Mariano Páez, acusado de robar 1,5 millones de pesos en efectivo de un comercio céntrico el pasado 10 de octubre.
- Según la denuncia, Páez sustrajo el dinero de un mostrador junto a una cómplice. El acusado es padre de Agostina Páez, abogada conocida por una causa de racismo en Brasil.
- Páez permanece alojado en una comisaría mientras la Justicia avanza con peritajes para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados en el hurto.
Mariano Páez, padre de la abogada santiagueña Agostina Páez, fue detenido este viernes en el marco de una investigación judicial por la presunta sustracción de $1,5 millones de un comercio de la ciudad Capital de Santiago del Estero.
El procedimiento policial se concretó en su domicilio, a partir de una denuncia por un hecho que habría ocurrido el sábado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en un establecimiento ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado.
De acuerdo con la presentación judicial, Páez habría ingresado al local acompañado por una mujer con la intención de realizar una compra. Mientras ambos aguardaban la emisión de una factura en el sector de cajas, una empleada habría dejado momentáneamente una importante suma de dinero en efectivo a un costado.
Según la denuncia, el hombre habría aprovechado esa circunstancia para tomar $1,5 millones a través de la ventanilla de pagos y entregárselos a su acompañante. Luego, ambos se habrían retirado del establecimiento.
Tras la presentación, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas, consignó Diario Panorama.
Mariano es padre de Agostina, la joven abogada e influencer de 29 años que alcanzó notoriedad nacional e internacional en enero de 2026 cuando se viralizó un video en el que realizaba gestos racistas contra empleados de un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. El episodio derivó en una causa judicial en Brasil por injuria racial y la joven permaneció detenida bajo distintas medidas cautelares mientras avanzaba el proceso. El caso tuvo amplia repercusión mediática y en las redes sociales.