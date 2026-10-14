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Anses: quiénes cobran jubilaciones, AUH y pensiones este miércoles 14 de octubre

El calendario de pagos de octubre continúa según la terminación del DNI. Los jubilados que cobran la mínima, los titulares de la AUH y determinados beneficiarios de pensiones y asignaciones tienen depósitos previstos para hoy.

ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y pensiones este miércoles 14 de octubre
ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y pensiones este miércoles 14 de octubre
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES abona este miércoles en el país los haberes de octubre a jubilados de la mínima, titulares de la AUH y pensionados, según la terminación de su DNI.
  • Las prestaciones incluyen un incremento del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000, elevando la jubilación mínima a un total de $505.748,51.
  • El cronograma para haberes que superan el básico iniciará el 23 de octubre, mientras que las prestaciones por desempleo comenzarán a liquidarse el día 22.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 14 de octubre con el calendario de pagos de octubre de 2026. En Tucumán, los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro según la prestación y la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mes, los haberes previsionales tienen un aumento del 1,66%. Además, los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos reciben un bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilaciones, pensiones y PUAM: quiénes cobran hoy

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 cobran este miércoles 14 de octubre.

El haber mínimo de octubre es de $435.748,51. Con el bono completo de $70.000, el ingreso total alcanza los $505.748,51.

También cobran hoy los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 3. El haber base de esta prestación es de $348.598,81 y, para quienes reciben el bono completo, el total llega a $418.598,81.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen pagos previstos para este miércoles para los beneficiarios cuyos documentos terminan en 6 y 7.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima? 

El calendario para quienes perciben haberes superiores al mínimo comienza el viernes 23 de octubre, para los DNI terminados en 0 y 1. Los pagos continúan el lunes 26, para las terminaciones 2 y 3; el martes 27, para 4 y 5; el miércoles 28, para 6 y 7; y el jueves 29, para 8 y 9.

AUH y asignaciones familiares: las fechas de octubre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobran este miércoles si tienen DNI terminado en 3.

La AUH tiene un monto bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años. ANSES abona directamente el 80%, equivalente a $125.270,40, y retiene el 20% restante, que se cobra tras presentar la Libreta AUH y cumplir los requisitos correspondientes.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto de octubre es de $509.863.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE), en tanto, se paga hoy a las beneficiarias con DNI terminado en 2.

Para la Asignación por Prenatal, la fecha de este miércoles corresponde a los documentos terminados en 0 y 1. El importe de esta última prestación depende del rango de ingresos del grupo familiar.

Asignaciones por maternidad y pago único

La Asignación por Maternidad inicia este miércoles su cronograma de pagos para todas las terminaciones de DNI. Los depósitos se extienden hasta el 10 de noviembre y el importe se calcula según las condiciones laborales y salariales de la beneficiaria.

También continúan los pagos de las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas y de las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio. En estos casos, el calendario permanece habilitado para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre.

Becas Progresar y prestación por desempleo

Según el cronograma de octubre informado para las Becas Progresar, este miércoles cobran los estudiantes cuyos DNI terminan en 2 y 3.

Por otro lado, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo del Plan 1 cobrarán entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del DNI. Como el beneficio se paga a mes vencido, los depósitos de este mes corresponden a septiembre y tienen un monto mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los beneficiarios de Tucumán pueden consultar sus fechas y liquidaciones a través de Mi ANSES, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Ante una demora o una acreditación que no figure en la cuenta bancaria, se recomienda revisar el recibo de haberes y verificar que la fecha de pago corresponda a la terminación del DNI.

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