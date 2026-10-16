Política

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

La fórmula oficialista encabezará el acto en el Hipódromo, con Rossana Chahla y una concurrencia esperada de 30.000 personas. El armado de Manzur alista su propio encuentro.

LA FÓRMULA DEL PJ PARA 2027. Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. Foto de Facebook PJ-Tucumán
LA FÓRMULA DEL PJ PARA 2027. Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. Foto de Facebook PJ-Tucumán
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo encabezarán el acto del PJ por el Día de la Lealtad en el Hipódromo de Tucumán ante unas 30.000 personas.
  • La convocatoria oficialista suma a Rossana Chahla, en un escenario de tensión interna donde el sector alineado con Juan Manzur organiza su propio encuentro.
  • La doble celebración evidencia la disputa por el liderazgo del peronismo tucumano y el posicionamiento de la fórmula con miras a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo JaldoHipódromo de TucumánPartido JusticialistaMiguel AcevedoRossana ChahlaElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
1

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
2

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?
3

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín
4

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
5

Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
2

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
4

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos
5

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Más Noticias
El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Comentarios