"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo encabezarán el acto del PJ por el Día de la Lealtad en el Hipódromo de Tucumán ante unas 30.000 personas.
- La convocatoria oficialista suma a Rossana Chahla, en un escenario de tensión interna donde el sector alineado con Juan Manzur organiza su propio encuentro.
- La doble celebración evidencia la disputa por el liderazgo del peronismo tucumano y el posicionamiento de la fórmula con miras a las elecciones de 2027.
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