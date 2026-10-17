Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva

Este enfoque permite analizar lo que sucede en el día a día, más allá de las condiciones controladas de un laboratorio. Uno de los principales hallazgos es que la composición nutricional de la cena está asociada con la calidad del sueño esa misma noche. La observación marcó que una mayor ingesta de energía, grasas, colesterol, proteínas, alcohol, carne roja o alimentos fritos se relaciona con un peor descanso.