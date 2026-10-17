Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva

Resumen para apurados
- Científicos de la Universidad de Granada hallaron en España que cenar pescado azul y aceite de oliva optimiza el descanso al reducir la interferencia digestiva nocturna.
- La investigación monitoreó durante 14 días a personas con obesidad en condiciones de vida real, combinando registros alimentarios con acelerómetros para medir el sueño.
- Los hallazgos impulsan pautas de descanso: cenar dos o tres horas antes de acostarse e incorporar alimentos ricos en triptófano para inducir naturalmente la melatonina.
La digestión compite con el descanso reparador. ¿De qué manera? Es lo que trataron de establecer científicos de la Universidad de Granada al estudiar durante 14 días consecutivos a mujeres y hombres con obesidad "en condiciones de vida real". El equipo de trabajo combinó el registro detallado de la alimentación (especialmente la cena y el desayuno) con mediciones objetivas del sueño mediante un monitor de sueño o acelerómetro.
Este enfoque permite analizar lo que sucede en el día a día, más allá de las condiciones controladas de un laboratorio. Uno de los principales hallazgos es que la composición nutricional de la cena está asociada con la calidad del sueño esa misma noche. La observación marcó que una mayor ingesta de energía, grasas, colesterol, proteínas, alcohol, carne roja o alimentos fritos se relaciona con un peor descanso.
En cambio, otros patrones alimentarios parecen favorecer el sueño. Las cenas con mayor contenido en hidratos de carbono, pescado azul y aceite de oliva se asocian con una mejor calidad del descanso. Como señala la universidad española, estos resultados muestran que "los componentes nutricionales de la cena pueden influir en distintos parámetros del sueño".
Recomendaciones
Para optimizar el descanso hay un par de consejos que se pueden seguir:
1- La regla de las 2-3 horas: la última comida importante debe ser al menos dos horas antes de apagar la luz.
2- Cenas "livianas" pero inteligentes: el triptófano es un precursor de la serotonina y melatonina (ambas hormonas que indican al cuerpo que hay que dormir), y está presente en varios alimentos, pavo, pollo, huevos (especialmente la yema), pescados azules, leche, frutos secos (especialmente nueces), legumbres, soja, kiwi, banana, entre otros.
3- Hidratación estratégica: hay que evitar grandes volúmenes de líquido justo antes de dormir para prevenir la interrupción del sueño por la necesidad de orinar.