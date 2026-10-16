Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán absolvió al policía vial acusado de falso testimonio tras haber sido arrestado en 2018 durante el juicio por el crimen de Paulina Lebbos.
- En 2018, el efectivo fue arrestado durante el debate oral tras presentar contradicciones y lagunas de memoria sobre el operativo de seguridad montado en la ruta 341.
- El fallo cierra una de las causas secundarias por encubrimiento y falso testimonio derivadas de la extensa investigación judicial por el homicidio de la joven.
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