Juicio oral

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018

El uniformado había sido arrestado en plena audiencia hace ocho años por incurrir en contradicciones y vacíos de memoria sobre el operativo en la ruta 341.

Fierro, cuando declaró en el juicio de 2018. FOTO LA GACETA / Jorge Olmos Sgrosso
Fierro, cuando declaró en el juicio de 2018. FOTO LA GACETA / Jorge Olmos Sgrosso
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán absolvió al policía vial acusado de falso testimonio tras haber sido arrestado en 2018 durante el juicio por el crimen de Paulina Lebbos.
  • En 2018, el efectivo fue arrestado durante el debate oral tras presentar contradicciones y lagunas de memoria sobre el operativo de seguridad montado en la ruta 341.
  • El fallo cierra una de las causas secundarias por encubrimiento y falso testimonio derivadas de la extensa investigación judicial por el homicidio de la joven.
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