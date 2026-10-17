Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

El “tratamiento casero” tiene que ver con intervenciones que buscan reducir la carga de líquido nocturna y optimizar la función vesical. Por ejemplo, reducir la ingesta de líquidos entre 2 y 4 horas antes de ir a dormir. Además de no ingerir algunas bebidas específicas: cafeína, teína, bebidas carbonatadas y alcohol desde la tarde, ya que estimulan la diuresis y aumentan la irritabilidad de la vejiga. Hay que moderar el sodio porque favorece la retención de líquidos durante el día, que luego se filtran como orina por la noche.