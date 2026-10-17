Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que la nicturia afecta a más del 50% de los mayores de 70 años por causas urológicas o apnea, alterando su descanso nocturno.
- Este síntoma se manifiesta al despertar dos o más veces por noche para orinar, y se aborda inicialmente reduciendo líquidos y sodio antes de recurrir a fármacos o CPAP.
- Un diagnóstico adecuado previene caídas graves y fracturas en adultos mayores, mejorando la calidad de vida y el rendimiento diurno mediante terapias específicas.
En la práctica clínica se considera que existe un impacto relevante en la calidad de vida cuando la necesidad de orinar se genera dos o más veces por noche de manera recurrente. Según la International Continence Society (ICS) -principal referencia mundial en el ámbito de la urólogía, ginecólogía,, neurourología y fisioterapia pelviperinela- esa condición es denominada nicturia, término que proviene del griego antiguo. No es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma multifactorial.
El factor determinante es la edad. La nicturia es un síntoma fuertemente asociado al envejecimiento. En mayores de 70 años afecta a más del 50% al 70% de la población. Es una de las causas principales de caídas y fracturas nocturnas en este grupo de edad.
¿Cuándo se la padece?
En términos generales la produce las siguientes condiciones:
- Orinar dos o más veces en la misma noche, se repite varias veces por semana.
- Cada episodio requiere despertarse de un periodo de sueño y luego volver a dormir (a diferencia de levantarse al orinar antes de conciliar el sueño por primera vez). Lo negativo es que se produce una fragmentación del descanso.
- Durante el día se siente somnolencia, fatiga, menor rendimiento cognitivo o cambios de ánimo debido a la interrupción recurrente de las fases del sueño.
Razones y tratamiento
Son muchas las causas que pueden derivar en esta condición, como el consumo de ciertos alimentos, medicamentos, enfermedades del sistema urinario, enfermedades crónicas, alteraciones hormonales y el estilo de vida, entre otras.
El tratamiento de la nicturia depende directamente de la causa subyacente (urológica, hormonal, vascular o del sueño). Sin embargo, el abordaje médico casi siempre comienza con medidas no farmacológicas, antes de recurrir al tratamiento clínico.
El “tratamiento casero” tiene que ver con intervenciones que buscan reducir la carga de líquido nocturna y optimizar la función vesical. Por ejemplo, reducir la ingesta de líquidos entre 2 y 4 horas antes de ir a dormir. Además de no ingerir algunas bebidas específicas: cafeína, teína, bebidas carbonatadas y alcohol desde la tarde, ya que estimulan la diuresis y aumentan la irritabilidad de la vejiga. Hay que moderar el sodio porque favorece la retención de líquidos durante el día, que luego se filtran como orina por la noche.
Si existe hinchazón en tobillos o piernas (por insuficiencia venosa o estar mucho tiempo de pie/sentado), hay que recostarse con las piernas elevadas al nivel o por encima del corazón durante 1 a 2 horas al final de la tarde; promueve la reabsorción del líquido y su eliminación urinaria antes de la hora de dormir.
El tratamiento clínico y médico se orienta al ajuste hormonal con relajantes vesicales, moduladores prostáticos, en los casos moderados a severos.
Si la nicturia no responde a la medicación, hay dispositivos y procedimientos que funcionan para solucionar el problema. El CPAP (Continuous Positive Airway Pressure, o Presión Positiva Continua en la Vía Aérea para apneas) es un dispositivo utilizado principalmente para tratar los trastornos respiratorios del sueño.
En pacientes con apnea obstructiva del sueño, cada colapso respiratorio genera una fuerte presión negativa en el tórax al intentar tomar aire sin éxito. El corazón interpreta esta presión como si el cuerpo estuviera sobrecargado de volumen sanguíneo y responde liberando péptido natriurético auricular, una hormona que ordena a los riñones producir orina rápidamente.
El tratamiento con CPAP elimina estas apneas, detiene la liberación anómala del químico y, como consecuencia directa, reduce o elimina la nicturia en estos pacientes.