Resolución judicial

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

A través de dos acordadas, el máximo tribunal fijó el 1 de noviembre como fecha de inicio para las nuevas atribuciones y aprobó formularios obligatorios que exigen patrocinio letrado.

La Corte emitió dos resoluciones sobre los Juzgados de Paz. LA GACETA / Foto Diego Aráoz.
La Corte emitió dos resoluciones sobre los Juzgados de Paz. LA GACETA / Foto Diego Aráoz.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán dispuso que, desde el 1 de noviembre, los Juzgados de Paz tramitarán divorcios y regímenes de comunicación para descentralizar la atención.
  • Mediante dos acordadas, el tribunal aprobó formularios de uso obligatorio para las partes y estableció el requisito indispensable de contar con patrocinio letrado.
  • La medida ampliará la competencia de la Justicia de Paz en la provincia, facilitando el acceso vecinal a trámites familiares clave a partir del próximo mes.
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