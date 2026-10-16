La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán dispuso que, desde el 1 de noviembre, los Juzgados de Paz tramitarán divorcios y regímenes de comunicación para descentralizar la atención.
- Mediante dos acordadas, el tribunal aprobó formularios de uso obligatorio para las partes y estableció el requisito indispensable de contar con patrocinio letrado.
- La medida ampliará la competencia de la Justicia de Paz en la provincia, facilitando el acceso vecinal a trámites familiares clave a partir del próximo mes.
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