Tucumán y Catamarca serán punto de encuentro para la actividad pecanera del continente

Durante tres días, el NOA se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro de la actividad pecanera del continente. Será una edición con una particularidad histórica: es la primera vez que este encuentro se realiza en la Argentina, y está organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay y por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).