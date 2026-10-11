Cinco de 24 provincias llegaron con ingresos propios en alza respecto de 2023

Al analizar la evolución de la recaudación tributaria propia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en términos reales, considerando la información acumulada a agosto del período 2023-2026, cinco de las 24 jurisdicciones llegaron a 2026 con una recaudación tributaria propia superior en términos reales a la de 2023, aunque en los casos de Entre Ríos (+0,5%) y Tucumán (+0,3%) el aumento es muy acotado, mientras que las restantes 19 registraron descensos. De este modo, el consolidado de provincias y Ciudad de Buenos Aires cerró el período con una caída real del 9,4%; al excluir a CABA, y con ello el efecto de la recaudación extraordinaria de ingresos brutos sobre las LELIQ de 2023, la contracción se reduce al 5,3%. Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que siguió la trayectoria de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor.