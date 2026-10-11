Cinco de 24 provincias llegaron con ingresos propios en alza respecto de 2023

Al analizar la evolución de la recaudación tributaria propia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en términos reales, considerando la información acumulada a agosto del período 2023-2026, cinco de las 24 jurisdicciones llegaron a 2026 con una recaudación tributaria propia superior en términos reales a la de 2023, aunque en los casos de Entre Ríos (+0,5%) y Tucumán (+0,3%) el aumento es muy acotado, mientras que las restantes 19 registraron descensos. De este modo, el consolidado de provincias y Ciudad de Buenos Aires cerró el período con una caída real del 9,4%; al excluir a CABA, y con ello el efecto de la recaudación extraordinaria de ingresos brutos sobre las LELIQ de 2023, la contracción se reduce al 5,3%. Los datos surgen de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que siguió la trayectoria de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor.
En el caso de Ingresos Brutos (el de mayor peso en la torta recaudatoria de las provincias), el descenso en el acumulado a agosto de este año, en términos reales ha sido del 4,2% respecto del mismo período de 2025. Dicho esto, dentro del consolidado, 20 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, siendo Misiones (-20,4%), La Rioja (-14,1%) y CABA (-8,2%) las de mayor caída. Por otro lado, de las 4 jurisdicciones con incremento, Río Negro (+3%), San Juan (+3,5%) y Neuquén (+6,5%) fueron las de mayor variación. En Tucumán, el cobro de ese impuesto ha caído un 6%, de acuerdo con el diagnóstico elaborado por el Iaraf.
En el caso de Sellos, la baja fue del 7,4%, en términos reales. dentro del consolidado, 20 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, siendo Catamarca (-27,4%), Formosa (-16,7%) y Misiones (-15,3%) las de mayor caída. Por otro lado, de las 4 jurisdicciones con incremento, Neuquén (+5,4%), Río Negro (+7,8%) y Chubut (+17,5%) fueron las de mayor variación.
Tomando en cuenta esa evolución de la recaudación tributaria propia acumulada a agosto entre 2023 y 2026, se observa una marcada heterogeneidad entre jurisdicciones al agruparlas según la variación real registrada durante el período indica la entidad.
En el primer grupo se incluyó a aquellas jurisdicciones con incrementos de recaudación superiores al 10%. Este grupo está integrado únicamente por Neuquén y Río Negro, que finalizaron 2026 con niveles de recaudación 24,5% y 22,2% superiores a los de 2023, respectivamente.
En un segundo grupo se incluyó a aquellas jurisdicciones que presentaron incrementos de recaudación de hasta el 10% entre 2023 y 2026. Este conjunto está integrado por tres jurisdicciones, siendo Córdoba la de mejor desempeño relativo (+2,7%) y Tucumán la de menor incremento (+0,3%). En los tres casos la recaudación cayó durante 2024 y se recuperó en 2025; en 2026, Entre Ríos volvió a crecer, mientras que Córdoba y Tucumán retrocedieron respecto del año anterior.
En el tercer grupo se ubicaron las jurisdicciones que registraron una caída de recaudación de hasta el 10% entre 2023 y 2026. Este conjunto está integrado por once jurisdicciones, entre las que Santa Fe exhibe el mejor desempeño relativo (-3,3%), mientras que Jujuy presenta la mayor contracción (-10%). Además, el consolidado de las 23 provincias sin CABA finalizó con una caída del 5,3%, mientras que el consolidado de las 24 jurisdicciones registró un descenso del 9,4%.
Por último, en el cuarto grupo se incluyó a aquellas jurisdicciones con un descenso de recaudación superior al 10% entre 2023 y 2026. Este grupo está integrado por ocho jurisdicciones, siendo Mendoza la de mejor desempeño relativo (-13,8%) y Misiones la de peor (-31,1%). Dentro del grupo también se destaca la caída de CABA (-20,9%), influida por la recaudación extraordinaria registrada en 2023.