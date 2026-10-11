Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

El jueves tendrá una mínima de 15° y una máxima de 16°. Para el viernes se pronostican 13° de mínima y 17° de máxima, y el sábado las marcas térmicas se ubicarán entre los 12° y los 16°.La evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días permitirá seguir de cerca la posibilidad de nuevas precipitaciones en la capital tucumana.