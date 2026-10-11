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Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA TUCUMÁN
PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA TUCUMÁN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica lluvias aisladas y marcas térmicas entre 13° y 20° para este domingo 11 de octubre en San Miguel de Tucumán, debido a la persistente inestabilidad climática.
  • La jornada inició con 12,7°, 95% de humedad y lloviznas, en un marco de vientos del este que mantendrán la probabilidad de precipitaciones durante toda la tarde y noche.
  • A lo largo de la semana continuará el tiempo fresco, con máximas que no superarán los 17° y un seguimiento constante ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por la nubosidad y las precipitaciones este domingo 11 de octubre. Según el pronóstico para San Miguel de Tucumán, la temperatura máxima llegará a los 20°, mientras que la mínima será de 13°. Se esperan lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo

Durante las primeras horas del día, la capital tucumana registraba una temperatura de 12,7°, con cielo cubierto y llovizna. La humedad alcanzaba el 95%, la presión atmosférica era de 967,7 hectopascales y el viento soplaba del este a 10 kilómetros por hora.

Para la mañana, el pronóstico indica una temperatura de alrededor de 15° y probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento predominará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, la temperatura podría alcanzar los 20°. Se esperan lluvias aisladas, con viento del este y una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Durante la noche, el termómetro descenderá hasta unos 17°, con nuevas posibilidades de lluvias aisladas y viento del este.

Qué temperatura se espera para los próximos días en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 16° y 17° para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Las mínimas oscilarán entre los 12° y los 16°.

Para el lunes se prevé una mínima de 12° y una máxima de 17°. El martes, en tanto, las temperaturas se ubicarán entre los 16° y los 16°, mientras que el miércoles se esperan valores de entre 13° y 16°.

El jueves tendrá una mínima de 15° y una máxima de 16°. Para el viernes se pronostican 13° de mínima y 17° de máxima, y el sábado las marcas térmicas se ubicarán entre los 12° y los 16°.La evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días permitirá seguir de cerca la posibilidad de nuevas precipitaciones en la capital tucumana.

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