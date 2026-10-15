Qué pasará con los feriados si se suspende la visita del papa León XIV a la Argentina

Desde el punto de vista jurídico, indica una nota de IProfesional, una eventual suspensión del viaje no implica que los feriados desaparezcan. Si el DNU se encuentra publicado y vigente, la cancelación de la visita papal no produce por sí sola su derogación. Para dejar sin efecto o modificar las fechas establecidas, el Poder Ejecutivo debería adoptar una nueva decisión normativa y publicarla oficialmente.