Cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre en Tucumán: prepará el paraguas

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el viernes

El viento soplará del este durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde, rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, predominará del sur, también entre 13 y 22 km/h.