Cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre en Tucumán: prepará el paraguas

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes 9 de octubre en Tucumán una jornada fresca con cielo cubierto y lluvias aisladas, debido a un marcado ingreso de humedad.
- El día inició con 95% de humedad y lloviznas. Se esperan vientos rotando al sur de hasta 22 km/h y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18° por la tarde.
- Las condiciones frescas persistirán durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, con registros térmicos que oscilarán entre los 12° y 22°.
El tiempo en San Miguel de Tucumán estará marcado por la humedad y la posibilidad de precipitaciones este viernes 9 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con cielo cubierto y lluvias débiles en distintos momentos del día.
Durante la mañana, la temperatura rondará los 15°, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 18°, con lluvias aisladas y condiciones similares de inestabilidad.
Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 14° y se mantendrá la posibilidad de lloviznas. La probabilidad de precipitaciones continuará entre el 10% y el 40%.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el viernes
El viento soplará del este durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde, rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, predominará del sur, también entre 13 y 22 km/h.
La humedad elevada será otra característica de la jornada. En las primeras horas del día, los registros alcanzaban el 95%, con una temperatura de 14,3° y cielo cubierto con llovizna.
El pronóstico para los próximos días en Tucumán
Para el fin de semana, se prevén temperaturas frescas y máximas que rondarán los 20°. El sábado se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre los 13° y los 20°.
De cara al comienzo de la próxima semana, el pronóstico anticipa condiciones similares. El lunes se esperan 12° de mínima y 20° de máxima; el martes, 14° y 22°, respectivamente. Para el miércoles se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°, mientras que el jueves las temperaturas rondarán los 15° y 16°.
Ante la posibilidad de lluvias, conviene llevar paraguas o impermeable al salir, especialmente durante la mañana y la noche.