Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

La posición de la UNT

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed, sostuvo a LA GACETA que el Gobierno nacional debe aplicar la ley. “La Ley de Financiamiento Universitario fue diseñada técnicamente como un mecanismo de previsibilidad económica para corregir las asimetrías que genera la inflación sobre las estructuras fijas de costos del sistema”, señaló. En ese sentido, afirmó que la falta de actualización de las partidas dificulta la planificación financiera de la institución y afecta tanto el funcionamiento cotidiano como las actividades académicas y científicas.