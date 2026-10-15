Universitarios marchan hoy para exigir que se cumpla con la Ley de Financiamiento

Resumen para apurados
- La comunidad universitaria marcha hoy en todo el país para exigirle al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento y mejoras salariales.
- Es la quinta protesta federal. La Justicia impuso multas diarias al Ejecutivo por desoír fallos que exigen cumplir la norma ratificada por el Congreso hace un año.
- El conflicto amenaza el ciclo lectivo con posibles huelgas y profundiza la disputa por el Presupuesto 2027, con partidas un 25% inferiores a las de 2023.
La comunidad universitaria volverá hoy a las calles con la quinta “Marcha Federal Universitaria”, una movilización que se realizará de manera simultánea en distintas ciudades para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes. En Tucumán, la concentración será a las 17, en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) (Ayacucho 491), desde donde la columna avanzará hacia plaza Independencia.
La protesta se produce a casi un año de que el Congreso ratificara la norma, pero el Gobierno nacional todavía no concretó su aplicación. La Justicia Federal ordenó avanzar con el cumplimiento e intimó al Ejecutivo, que continúa con su estrategia de apelaciones.
El conflicto también se proyecta sobre el Presupuesto nacional de 2027. El proyecto oficial incluye unos $7,3 billones para las universidades, frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios. Además, las partidas previstas consolidarían una caída real del 24,9% respecto de 2023, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La posición de la UNT
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed, sostuvo a LA GACETA que el Gobierno nacional debe aplicar la ley. “La Ley de Financiamiento Universitario fue diseñada técnicamente como un mecanismo de previsibilidad económica para corregir las asimetrías que genera la inflación sobre las estructuras fijas de costos del sistema”, señaló. En ese sentido, afirmó que la falta de actualización de las partidas dificulta la planificación financiera de la institución y afecta tanto el funcionamiento cotidiano como las actividades académicas y científicas.
“El atraso salarial produce la migración de recursos calificados hacia el sector privado o jurisdicciones alternativas, afectando las tasas de retención del plantel”, indicó. En el ámbito científico, agregó que la falta de actualización de los fondos para Ciencia y Técnica desacelera los proyectos de investigación, especialmente aquellos que requieren insumos, reactivos y equipamientos importados.
El Consejo Superior, por su parte, se adhirió a la convocatoria y convocó a la comunidad.
Avance del reclamo
La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), Anahí Rodríguez, sostuvo que la movilización debe ser el punto de partida de nuevas medidas. “Consideramos que es necesario llevar adelante un proceso de huelga hasta que el Gobierno pague el 33,4% de deuda salarial que tiene con los trabajadores”, afirmó. La dirigente cuestionó la eficacia de los paros aislados y planteó que el reclamo debe sostenerse.
Desde el estudiantado, Franco Chaín, alumno de la Licenciatura en Biotecnología, describió las consecuencias cotidianas del desfinanciamiento. “Los días de paro se suspenden clases, trabajos prácticos, trámites y mesas de examen. Muchos docentes renuncian y sus cargos quedan sin cubrir porque los sueldos no alcanzan. Las becas no se actualizan y tampoco el sueldo de los ayudantes estudiantiles”, señaló.
Rubén de la Orden, trabajador no docente del Rectorado, también reclamó una participación amplia en la marcha y vinculó la protesta con la pérdida del poder adquisitivo. Advirtió que algunos compañeros deben reorganizar sus gastos o evaluar otras alternativas laborales.
Multas
En la antesala de la marcha, la Justicia federal impuso multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir el fallo que ordena actualizar los salarios universitarios y las becas estudiantiles según la Ley de Financiamiento.
La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick y se apoya en un fallo firme de la Corte del 25 de junio, que respaldó la cautelar dictada en diciembre.
Las cuatro movilizaciones anteriores fueron multitudinarias. La primera se realizó en abril de 2024; la segunda, el 2 de octubre de ese año; la tercera, el 17 de septiembre de 2025; y la cuarta, el 12 de mayo.