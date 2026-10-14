¿Alarma o exageración?: qué hay detrás de las advertencias por el “Súper Niño”

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Resumen para apurados
- En Tucumán, los climatólogos Juan y Leónidas Minetti descartaron que el fenómeno del 'Súper Niño' cause una catástrofe, rebajando el nivel de alerta.
- La aclaración en LG Play surgió tras la difusión de pronósticos que anticipaban tormentas concentradas y de gran violencia para la región.
- El informe del Laboratorio Climatológico Sudamericano busca moderar las previsiones de contingencia y brindar calma a los sectores productivos.
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