Teatro en CiTá: última función de “Las reglas del fúlbo 5”

Tres amigos que juegan al fútbol todas las semanas comparten anécdotas, cargadas y códigos masculinos, hasta que un giro inesperado ante una pregunta incómoda desata un vendaval de malos entendidos que dejan a la luz los prejuicios, el machismo, los secretos no dichos y la fragilidad de los mandatos. Esta es la trama de “Las reglas del fúlbo 5”, la comedia de Fabrizio Origlio, dirigida por Jackie Anastasio Salas y protagonizada por Catto Emmerich, Gustavo Delgado y Sebastián Finkelstein, que bajará de cartel hoy a las 2130. en CiTá, Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
“Esta obra plantea una mirada sobre la construcción de las masculinidades respecto a la familia, los hijos, la amistad y las relaciones de parejas, algo que no siempre es feliz y fácil. En realidad, el partido es un pretexto del encuentro, pero es de lo que menos se habla en una puesta que juega con el humor de personajes que tienen parejas e hijos de las mismas edades, comparten problemáticas comunes y una mirada sobre la vida”, señala la directora.
Bisagra
Anastasio Salas abordó el universo masculino “con mucha naturalidad: vengo de una familia con dos hermanos, tengo dos hijos y algunos de mis mejores amigos son también varones, y siempre me pude conectar mejor con ellos que con las mujeres; pero también fui víctima del machismo, como la mayoría de mi generación, que fue una bisagra”. “Con el elenco pudimos acordar una mirada común sobre que queríamos mostrar. Los personajes están atravesados por situaciones y problemáticas cotidianas fácilmente identificables, y la sorpresa está en las miradas de cada uno y en las alternativas que van encontrando”, añade.
La crisis entre ellos surge a partir de un hecho imprevisto. “Cuando se enfrentan a una situación posible, van apareciendo líneas de pensamientos que los desestructura y los obliga a tomar decisiones que alcanzarán a sus vínculos cercanos. Los secretos nos hacen rehenes tanto del pasado, como del presente y del futuro. Decir la verdad, te libera”, concluye.