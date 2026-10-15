Teatro en CiTá: última función de “Las reglas del fúlbo 5”

Bisagra

Anastasio Salas abordó el universo masculino “con mucha naturalidad: vengo de una familia con dos hermanos, tengo dos hijos y algunos de mis mejores amigos son también varones, y siempre me pude conectar mejor con ellos que con las mujeres; pero también fui víctima del machismo, como la mayoría de mi generación, que fue una bisagra”. “Con el elenco pudimos acordar una mirada común sobre que queríamos mostrar. Los personajes están atravesados por situaciones y problemáticas cotidianas fácilmente identificables, y la sorpresa está en las miradas de cada uno y en las alternativas que van encontrando”, añade.