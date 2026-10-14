“Elba Castría era energía, pureza, un ser noble”

La grilla abrirá a las 16 con una clase de Marcela González Cortés; a las 18.30 habrá palabras alusivas de la primera egresada, Verónica Andrade; y luego se presentarán los trabajos coreográficos de pequeño formato “Ella... Transgresora, pionera, creadora, Maestra...” y “Átomos fugaces”, con la participación de alumnos y docentes de la carrera (Marta Diez, Analía Soto, Leandro Cáceres, Alejandra de Amicis, Belén Morales, Belén Mónaco Villegas, Sol Yance Palacios, Constanza Lagoria Moreno y Sofía Sanna, entre muchos otros) y la obra “Zamba: Elba y Carolina”, escrita y compuesta por Gustavo Esquinazi, con coreografia de Sabbag e interpretación de Victoria Apaza. Durante la jornada se desarrollará un conversatorio y se proyectarán imágenes del Archivo Histórico Fotográfico de Fuentes, con relevamientos desde 1994. También hay publicaciones en las redes sociales que apuntan a hacer “un viaje por su historia: la de una mujer que, con la fuerza del cuerpo y el arte, abrió caminos donde solo había rigidez”.