DeportesMotores

LA GACETA en el Gálvez: qué necesita Argentina para recuperar la Fórmula 1 y cuánto pesa el efecto Colapinto

La máxima categoría no corre en el país desde 1998. El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, habló de la FIA, Liberty Media y el piloto de Alpine.

BIENVENIDOS. El viejo arco de ingreso convive con vallas, conos y un cartel de desvío por las obras.
BIENVENIDOS. El viejo arco de ingreso convive con vallas, conos y un cartel de desvío por las obras. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
Por Gonzalo Cabrera TerrazasEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno porteño evalúa en Buenos Aires las condiciones de la FIA y Liberty Media para el regreso de la Fórmula 1, impulsado por el fenómeno Franco Colapinto.
  • La máxima categoría no compite en el país desde 1998. El autódromo Gálvez afronta obras para alcanzar los estándares requeridos por los organizadores internacionales.
  • El retorno de la F1 posicionaría a Argentina en el calendario global y capitalizaría el creciente entusiasmo deportivo y comercial generado por Colapinto.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresEl PaísFórmula 1Provincia de Buenos AiresPierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas
1

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami
2

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
4

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Cinco listas competirán en Tucumán por la conducción del sindicato de Camioneros: interna, reclamos y propuestas
5

Cinco listas competirán en Tucumán por la conducción del sindicato de Camioneros: interna, reclamos y propuestas

Ranking notas premium
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
2

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
3

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El peso de una ausencia
4

El peso de una ausencia

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia
5

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Más Noticias
Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala

Balón de Oro 2026: quiénes son los favoritos y qué papel tendría Lionel Messi en la gala

Polémica en el Ascenso: Lamolina anuló un penal cuando un ex San Martín le mostró la jugada en un celular

Polémica en el Ascenso: Lamolina anuló un penal cuando un ex San Martín le mostró la jugada en un celular

La Fórmula 1 anunció su regreso a África luego de casi 40 años con el Gran Premio de Ruanda

La Fórmula 1 anunció su regreso a África luego de casi 40 años con el Gran Premio de Ruanda

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca prevenir inundaciones con la apertura de dos canales

Comentarios