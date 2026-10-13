LA GACETA en el Gálvez: qué necesita Argentina para recuperar la Fórmula 1 y cuánto pesa el efecto Colapinto

Resumen para apurados
- El Gobierno porteño evalúa en Buenos Aires las condiciones de la FIA y Liberty Media para el regreso de la Fórmula 1, impulsado por el fenómeno Franco Colapinto.
- La máxima categoría no compite en el país desde 1998. El autódromo Gálvez afronta obras para alcanzar los estándares requeridos por los organizadores internacionales.
- El retorno de la F1 posicionaría a Argentina en el calendario global y capitalizaría el creciente entusiasmo deportivo y comercial generado por Colapinto.
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