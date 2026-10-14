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Concierto en el teatro Alberdi: “Embrujo y pasión”, con la Orquesta Juvenil de la UNT

Cuatro compositores y presencia solista.

El concierto será esta noche, desde las 21 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy)
El concierto será esta noche, desde las 21 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy)
Hace 7 Hs

“Embrujo y pasión” es el nombre del concierto que ofrecerá esta noche, desde las 21 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), la Orquesta Juvenil de la UNT dirigida por Erik Luján Berman y con la presencia como solistas de la mezzosoprano Claudia Alejandra Manrique, del violinista Gregorio Helguero y del clarinetista Luis Jesús Arenas.

“El repertorio propone un viaje sonoro a través de los múltiples rostros del deseo y la fascinación humana con asuntos trascendentales como el amor, el deceso y la vida después de la muerte. En la primera parte, los dos jóvenes solistas de la Orquesta expondrán un abanico de habilidades virtuosas en sus instrumentos en dos piezas que rara vez son escuchadas y que tienen mucha riqueza: el Potpourri N°2 P. 246 de Franz Ignaz Danzi y el Concierto para Violín N°9 de Charles-Auguste de Bériot, una pieza compuesta por quien es considerado el fundador de la escuela franco-belga del violín, bastante exigente y donde se despliega una gran variedad de elementos expresivos y pirotécnicos. En la segunda, Manrique interpretará el célebre lied de Gustav Mahler ‘He abandonado el mundo’. Y para cerrar, nos sumergimos en la música española y el misterio gitano de Manuel de Falla con su Suite para ballet ‘El amor brujo’ en conmemoración por el 150 aniversario de su nacimiento”, detalla el director.

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- ¿Por qué este repertorio?

- La orquesta, como parte de su programa de formación, da la oportunidad a sus integrantes de actuar como solistas dentro de la programación de conciertos. En esta ocasión podremos escuchar a dos de ellos, lo cual es un gran desafío pero -a la vez- es una gran oportunidad de crecimiento. Tratamos de abarcar, a lo largo de todo el año, una gran variedad de estilos musicales. Mahler y De Falla, si bien ambos son compositores del período romántico, en sus obras tienen características muy distintas tanto desde el punto de vista técnico como de su carácter. Es un gran desafío donde ponemos a prueba nuestras habilidades y hacemos frente a una gran responsabilidad de expresar de la mejor manera posible la intención de compositores tan diferentes entre sí; al mismo tiempo, queremos acercar al público un espectáculo emocionante y de calidad.

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- ¿Qué unifica o vincula a las obras elegidas?

- Todas las obras tienen solistas. Y en cierto punto todas comparten el mismo objetivo, la expresión de la pasión mediante un objeto canalizador, en este caso el instrumento orquesta, los instrumentos solistas y la voz. En todas las obras habrá algo interesante para escuchar, algo de lo que asombrarse, algo que nos conmueva y, con la última pieza que es la suite de “El amor brujo”, vamos a vivir todas esas cosas juntas al mismo tiempo.

- ¿Toda pasión tiene algo de embrujo?

- Creo que todo embrujo busca avivar una pasión. Nuestra pasión es la música, y en este caso los compositores son quienes nos tienen embrujados. El idioma de la pasión no es el mismo en todos los creadores, pero los efectos de su música los podemos ver en cada concierto. Además la pasión es más evidente con esta orquesta, porque muchos de ellos estarán interpretando por primera vez mucha de esta música, y eso es algo que no se puede ocultar al momento de tocar: la emoción y la adrenalina de traer a la vida nuevamente música es llamativa y no deja de sorprendernos después de tantos años. Esperamos compartir ese sentir con nuestro público en este recital.

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