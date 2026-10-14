Concierto en el teatro Alberdi: “Embrujo y pasión”, con la Orquesta Juvenil de la UNT

“El repertorio propone un viaje sonoro a través de los múltiples rostros del deseo y la fascinación humana con asuntos trascendentales como el amor, el deceso y la vida después de la muerte. En la primera parte, los dos jóvenes solistas de la Orquesta expondrán un abanico de habilidades virtuosas en sus instrumentos en dos piezas que rara vez son escuchadas y que tienen mucha riqueza: el Potpourri N°2 P. 246 de Franz Ignaz Danzi y el Concierto para Violín N°9 de Charles-Auguste de Bériot, una pieza compuesta por quien es considerado el fundador de la escuela franco-belga del violín, bastante exigente y donde se despliega una gran variedad de elementos expresivos y pirotécnicos. En la segunda, Manrique interpretará el célebre lied de Gustav Mahler ‘He abandonado el mundo’. Y para cerrar, nos sumergimos en la música española y el misterio gitano de Manuel de Falla con su Suite para ballet ‘El amor brujo’ en conmemoración por el 150 aniversario de su nacimiento”, detalla el director.