Alejandro Trápani puso en duda las cuentas de Tafí Viejo

El candidato a intendente de Tafí Viejo por La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Trápani, comenzó a delinear los ejes de su propuesta electoral con cuestionamientos a la gestión municipal, un pedido de transparencia sobre las cuentas públicas y la necesidad de coordinar políticas con las localidades del área metropolitana. Una de las principales críticas apunta a la situación financiera del municipio que conduce la peronista Alejandra Rodríguez. Consideró que la falta de transparencia en la información pública debe abordarse desde el inicio de una eventual gestión y manifestó su preocupación por versiones sobre un posible desequilibrio económico. “Nos preocupa sinceramente los trascendidos que tenemos de que el municipio está quebrado”, expuso en una entrevista con LG PLAY.