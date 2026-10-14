Política

Alejandro Trápani puso en duda las cuentas de Tafí Viejo

El candidato a intendente de Tafí Viejo por La Libertad Avanza (LLA), comenzó a delinear los ejes de su propuesta electoral.

Alejandro Trápani
Alejandro Trápani
Hace 6 Hs

El candidato a intendente de Tafí Viejo por La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Trápani, comenzó a delinear los ejes de su propuesta electoral con cuestionamientos a la gestión municipal, un pedido de transparencia sobre las cuentas públicas y la necesidad de coordinar políticas con las localidades del área metropolitana. Una de las principales críticas apunta a la situación financiera del municipio que conduce la peronista Alejandra Rodríguez. Consideró que la falta de transparencia en la información pública debe abordarse desde el inicio de una eventual gestión y manifestó su preocupación por versiones sobre un posible desequilibrio económico. “Nos preocupa sinceramente los trascendidos que tenemos de que el municipio está quebrado”, expuso en una entrevista con LG PLAY.

El postulante de LLA reclamó que se hagan públicos los números de la administración local y las deudas existentes. También planteó que las discusiones políticas previas dejaron expuestas cifras que, a su entender, deben aclararse. “Esos números hay que blanquearlos hoy y transparentarlos y ponerle la realidad”, sostuvo.

Alejandro Trapani será el candidato de La Libertad Avanza a intendente de Tafí Viejo

Alejandro Trapani será el candidato de La Libertad Avanza a intendente de Tafí Viejo

En el plano partidario, Trápani reivindicó la construcción de un proyecto político por encima de las candidaturas y agradeció el respaldo de Lisandro Catalán, referente libertario en Tucumán. “Lo importante es construir un proyecto que tenga una base que se pueda construir, se pueda ampliar”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el espacio debe priorizar las propuestas antes que la distribución de cargos. “Están bienvenidos todos mientras no empecemos a discutir los cargos, sino discutamos el proyecto”, expresó.

Sobre el escenario electoral, el productor de limones cuestionó el adelantamiento de los comicios y advirtió que una transición extensa puede afectar la gestión. También llamó a moderar la confrontación política, en un contexto de episodios de violencia. “Hay que ser muy responsable a la hora de eso”, afirmó, y pidió que quienes tienen responsabilidades políticas contribuyan a canalizar los conflictos de otra manera.

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