“5 minutos de fama” para los artistas locales

Unos minutos para que cada artista muestre aquello que está haciendo. Sin amplificación, en un espacio íntimo, con el público a pocos metros y, muy por sobre todo, con los celulares guardados. En eso consiste “5 minutos de fama”, una propuesta que reúne en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), desde las 19, a creadores de distintos lenguajes del arte: música, teatro, literatura y danza.

La idea surgió del músico Marcos Indio Cansinos y del escritor Matías Apestey que, entre charla y charla, advirtieron las necesidades de las personas que desarrollan alguna disciplina artística. “Por un lado, notamos la importancia de que todos nos encontremos, porque sentíamos que cada actividad trabajaba solo con su nicho: los actores, con la gente del teatro; los músicos, con la gente de la música, y así. Y sentíamos imperioso hacer cosas vinculando unos con otros”, explicó Indio. Agregó que inmediatamente sumaron a Paulina Cerviño como coordinadora.

También coincidieron en que querían hacer algo ante el avance de las tecnologías: “En particular, el uso -o el abuso, en su caso- de algunos elementos; por ejemplo, la enorme dependencia que tenemos para con el celular. Entonces nos nació el interrogante de cómo hacemos para dejarlo de lado, para que la gente se concentre en otra cosa, aunque sea por unos minutos, para que nos conectemos sensorialmente unos con otros. Y entonces fue surgiendo la idea de armar este espectáculo”, añadió. Decidieron que cada artista contaría con cinco minutos para presentar lo que esté haciendo, aquello en lo que esté trabajando, o lo que quieran compartir. “Es bastante amplio”, subrayó.

Hoy se realizará la segunda edición; pero ya están anotados artistas para muchas otras que le seguirán. “Muchísima gente se entusiasmó, y quieren participar. Los cupos son limitados, pero ya tenemos grillas para mucho tiempo”, celebró. Precisó que todo está pensado para que se desarrolle en una inmediatez sensorial: “Se le exige al público una actitud cómplice y activa con el espectáculo. Y para ello es fundamental concentración, silencio y expectación”.

Esta tarde intervendrán los escritores Roberto Reynoso, María José Medina, Paula Herrera Locasio y Natalia Trouvé; los músicos Nacho Gutiérrez y Omar Bardón; las bailarinas contemporáneas Antonella Mazziotti y Priscila Palacios; los bailarines de tanguo Emilia Saguir y Gerardo Pregot, y el actor José Jiménez.