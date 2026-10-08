Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo

Tafí Viejo tiene varias y diversas propuestas para esta noche. Santi Aysine es el fundador y líder de la banda de rock Salta La Banca, que se recorta en el panorama musical argentino por su lírica comprometida. El cantante suele visitar Tucumán con su propuesta solista, de la que próximamente saldrá un disco, como lo hará esta noche desde las 21 en El Industrial (avenida Alem 501).
Previamente, desde las 20.30, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753) se presentará el libro “Instantes” del músico y compositor Antonio Montes, con la participación especial de la Asociación Japonesa de Tucumán, los comentarios de Guadalupe Albornoz y Cristian Sandoval y la música de Pablo Laura y Nahuel Arroyo. A las 22, en la Hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú al 2.400) se presentarán Quique Yance y Mariela Narchi con su repertorio que recorre distintos géneros.
Fiesta del Caballo
En Trancas, entre hoy y el domingo se desarrollará la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo. La inauguración será a las 12 con el corte de cintas seguido de la exhibición de destrezas criollas y equinoterapia. Por la noche habrá música popular con Eugenia Quevedo, Los Tekis, Christian Herrera, Campedrinos, El Súper de Huguito, La Yunta, Paola Arias y Azul Gallia, entre muchos otros.
La música de Los Redonditos de Ricota tendrán espacio propio en la capital. Juanchi Nicolau hará temas del Indio Solari mientras se espera la llegada de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su recital será desde las 21 en Tucumán Arde (San Juan 1.015). A una cuadra, en el Restó Boris (San Juan 1.131), estará Le Terroriste con su proyecto acústico ricotero.
Otro homenaje tendrá lugar en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), donde Fabrizio Barrera recorrerá el repertorio rockero Charly García, Gustavo Cerati y Fito Páez en versiones al piano.
El tango tendrá su escenario reservado en La Casa de Yamil (España 153), donde Julián Morel celebrará 50 años con la música y abrirá el micrófono para un canto compartido.
Juliana Isas, Ana Jeger y Mimi Lagarto estarán esta noche desde las 22 en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con sus sets por separado con sus composiciones propias y además las tres juntas sobre el escenario para compartir sus propuestas. En una noche netamente femenina, también participarán Angie Camuñas, Flor Lencina y Lauti Corres.