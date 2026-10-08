Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo

Previamente, desde las 20.30, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753) se presentará el libro “Instantes” del músico y compositor Antonio Montes, con la participación especial de la Asociación Japonesa de Tucumán, los comentarios de Guadalupe Albornoz y Cristian Sandoval y la música de Pablo Laura y Nahuel Arroyo. A las 22, en la Hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú al 2.400) se presentarán Quique Yance y Mariela Narchi con su repertorio que recorre distintos géneros.