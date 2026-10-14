Política

Edificios sin final de obra en la capital: debatirán soluciones

Se reunirán las comisiones de Obras Públicas y Estética y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del Concejo Deliberante.

Gustavo Cobos.
Gustavo Cobos.
Hace 7 Hs

Las comisiones de Obras Públicas y Estética y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se reunirán este miércoles, desde las 10, para analizar la situación de los edificios habitados que no cuentan con certificado de finalización de obra. El encuentro será encabezado por Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri, presidentes de ambas comisiones, respectivamente, y contará con la participación de funcionarios municipales.

La convocatoria responde a la Resolución N.º 5.067/26, aprobada en agosto, que solicita información sobre los inmuebles incluidos en un relevamiento de 2018 y aquellos que todavía tienen trámites pendientes de final de obra o habitabilidad.

La iniciativa surgió de un proyecto de los concejales radicales Gustavo Cobos y José María Canelada, quienes inicialmente proponían realizar una auditoría tras la explosión ocurrida en Monteagudo al 120. Cobos explicó que, para alcanzar un acuerdo entre los bloques, se reemplazó ese pedido por una reunión con las áreas municipales involucradas.

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“Queremos saber qué se está haciendo en cada uno de esos edificios en relación a las condiciones de seguridad”, señaló Cobos. El edil sostuvo que necesitan conocer cuántos inmuebles habitados están en situación irregular, qué inspecciones se realizaron y qué herramientas tiene el municipio para exigir su regularización.

Soluciones

Romano Norri, por su parte, planteó que la prioridad debe ser encontrar soluciones para quienes viven en esos edificios. “Queremos tener un relevamiento de todos los que están en infracción”, afirmó. También propuso evaluar un régimen excepcional que permita analizar cada caso y establecer plazos para subsanar los incumplimientos.

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Ambos coincidieron en la necesidad de contar con datos actualizados. La ausencia del certificado no demuestra, por sí sola, que un edificio sea inseguro, pero deja pendiente la acreditación de requisitos administrativos y técnicos. También se espera conocer qué ocurrió con las observaciones detectadas años atrás. La reunión buscará esclarecer esa situación y definir posibles cambios en los procedimientos de control.

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