Teatro tucumano: cómo pasar de un cuerpo criticado a uno habitado

- Se hereda una manera de mirar el cuerpo, una idea de mujer que siempre está en falta, con la exigencia de agradar. No creo que la alternativa sea amarnos tal como somos; sería demasiado fácil. No pueden resolverse 10 años de dolor diciéndose frente al espejo que se es hermosa. No hay una respuesta cerrada ni una intención de dejar un mensaje. Hay un trabajo que se expone para que cada uno se vaya con sus propias preguntas. No se trata de pasar de odiar a amar el cuerpo, sino de poder habitarlo sin sentir que tenemos que pedir permiso para existir. Porque el recorrido no es de “fea” a “linda” y final feliz. Es de cuerpo criticado a cuerpo habitado.