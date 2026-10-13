LA GACETA en el Gálvez: entre polvo y máquinas, así avanza la obra para el regreso del MotoGP

Resumen para apurados
- La Ciudad avanza con las obras en el Autódromo Gálvez, al 60%, para recibir al MotoGP en abril de 2027 tras 28 años de ausencia de la categoría.
- Con una inversión de U$S 150 millones y diseño de Tilke, se amplía la pista y construyen 32 boxes. La FIM inspeccionará el circuito en marzo de 2027.
- El proyecto reinserta a Buenos Aires en el plano deportivo internacional y sienta las bases técnicas para soñar con el retorno de la Fórmula 1.
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