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En el Día del Baterista, evocan a Luis Adolfo Dorieux

Zapada en el bar Irlanda.

REFERENTE. Luis Dorieux formó a generaciones de bateristas.
REFERENTE. Luis Dorieux formó a generaciones de bateristas.
Hace 7 Hs

El bar Irlanda (Catamarca 380) celebrará hoy desde las 21.30 el Día del Baterista Tucumano con un homenajea a Luis Adolfo Dorieux, quien dejó una huella profunda en la historia musical de la provincia. “La convocatoria está dirigida especialmente a sus exalumnos, a quienes compartieron escenarios y experiencias con él, y a todos los músicos y amantes de la música. Será una noche de una enorme carga emocional, sobre todo para quienes tuvieron el privilegio de aprender de Luis, conocer su generosidad y compartir su amistad”, se señala en la convocatoria.

Su extensa trayectoria estuvo ligada principalmente al rock y al blues desde los 70, cuando fue parte de La Piedra; su recorrido incluyó numerosas agrupaciones, entre ellas La Pesada del Gordo Dorieux y Sargento Cruel, pero fue con Los Peces Gordos que recorrió escenarios de todo el país. Como docente, formó a generaciones de músicos y compartió sus conocimientos con una entrega que sus discípulos y compañeros siguen recordando. Su vida fue, además, un ejemplo de perseverancia: después de perder ambas piernas como consecuencia de la diabetes, adaptó su manera de tocar y continuó haciendo música y enseñando hasta poco antes de su fallecimiento, en junio de 2019. Fue distinguido como Ciudadano Ilustre de San Miguel de Tucumán.

Murió el músico tucumano Luis Adolfo Dorieux

Murió el músico tucumano Luis Adolfo Dorieux

Para recordarlo, el Bar Irlanda propone una gran zapada con dos baterías sonando en simultáneo, músicos invitados y numerosos músicos locales de distintas bandas, junto a una formación especialmente preparada para este tributo, con la presencia de Pablo Pacífico y de Sergio Dorieux, hijo del homenajeado.

García Lorca

En tanto, desde las 17 y en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (Benjamín Aráoz al 800), habrá una “Tarde lorquiana”, jornada artística dedicada a la vida y obra del poeta Federico García Lorca, que incluirá la proyección del documental “Lorca: el mar deja de moverse”, dirigido por Emilio Ruiz Barrachina; el recitado de poemas del autor granadino por Susana Salim y Carlos Castilla, y la intervención de Tinta a Tempo, con Indiana Rosich, Diana Rodríguez y Gabriela Agüero en poemas y composiciones del escritor asesinado por el franquismo hace 90 años. Organiza el Instituto de Literatura Española de la Facultad.

Temas San Miguel de TucumánFacultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
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