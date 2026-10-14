En el Día del Baterista, evocan a Luis Adolfo Dorieux

Su extensa trayectoria estuvo ligada principalmente al rock y al blues desde los 70, cuando fue parte de La Piedra; su recorrido incluyó numerosas agrupaciones, entre ellas La Pesada del Gordo Dorieux y Sargento Cruel, pero fue con Los Peces Gordos que recorrió escenarios de todo el país. Como docente, formó a generaciones de músicos y compartió sus conocimientos con una entrega que sus discípulos y compañeros siguen recordando. Su vida fue, además, un ejemplo de perseverancia: después de perder ambas piernas como consecuencia de la diabetes, adaptó su manera de tocar y continuó haciendo música y enseñando hasta poco antes de su fallecimiento, en junio de 2019. Fue distinguido como Ciudadano Ilustre de San Miguel de Tucumán.