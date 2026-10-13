Breves judiciales

Claudia Sbdar abrió el posgrado sobre inteligencia artificial y sentencia judicial

La vocal de la Corte Suprema encabezó el acto en el Palacio de Tribunales y convocó a magistrados y funcionarios a formarse con rigor crítico y ético ante el avance de las nuevas herramientas tecnológicas.

La convocatoria se realizó en el salón Alberdi del Palacio de Justicia.
La convocatoria se realizó en el salón Alberdi del Palacio de Justicia.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudia Sbdar, vocal de la Corte tucumana, abrió hoy en Tribunales un posgrado sobre inteligencia artificial para capacitar a magistrados frente al avance tecnológico.
  • En el Salón Alberdi, la jueza instó a funcionarios y magistrados a formarse con rigor crítico y ético ante la irrupción de nuevas herramientas digitales en la Justicia.
  • La iniciativa busca sentar bases éticas para la futura incorporación y regulación de la IA en la redacción y resolución de sentencias dentro del Poder Judicial provincial.
Resumen generado con IA

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