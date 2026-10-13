Claudia Sbdar abrió el posgrado sobre inteligencia artificial y sentencia judicial

Resumen para apurados
- Claudia Sbdar, vocal de la Corte tucumana, abrió hoy en Tribunales un posgrado sobre inteligencia artificial para capacitar a magistrados frente al avance tecnológico.
- En el Salón Alberdi, la jueza instó a funcionarios y magistrados a formarse con rigor crítico y ético ante la irrupción de nuevas herramientas digitales en la Justicia.
- La iniciativa busca sentar bases éticas para la futura incorporación y regulación de la IA en la redacción y resolución de sentencias dentro del Poder Judicial provincial.
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