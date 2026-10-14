Atletismo: Chavarría y Velardez, ganadores en los 21K LA GACETA, fueron convocados a la Selección

Resumen para apurados
- Los atletas Ezequiel Chavarría y Valentina Velardez fueron convocados a la Selección argentina para torneos sudamericanos tras ganar los 10K de LA GACETA.
- Velardez sumó medallas nacionales e iberoamericanas en U20, mientras que Chavarría revalidó su dominio en pruebas de calle y media maratón en la región.
- Velardez competirá en Santa Fe en octubre y Chavarría correrá en Chile en noviembre, debiendo costear sus pasajes para medirse ante la élite continental.
El último domingo, Ezequiel Chavarría y Valentina Velardez cruzaron primeros la meta en los 10 kilómetros de los 21K LA GACETA. Ahora, los dos tienen por delante un desafío de otra dimensión: fueron convocados a la selección argentina de atletismo para competir en dos campeonatos sudamericanos.
Velardez será la primera en entrar en acción. La atleta de Concepción correrá los 1.500 y los 5.000 metros en el Campeonato Sudamericano Sub 23, que se disputará del 16 al 18 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe.
La convocatoria corona una temporada brillante para la fondista, que entrena con Gustavo Herrera en el Sombra Team. En junio se colgó la medalla de plata en los 1.500 metros del Iberoamericano U20, en Lima, y semanas antes se había consagrado doble campeona nacional U20, en los 3.000 y en los 5.000 metros.
Rumbo a Chile
Chavarría, en tanto, representará al país en el Campeonato Sudamericano de Maratón y Ruta, que se correrá el 15 de noviembre en Santiago de Chile. El tucumano formará parte del equipo argentino de media maratón, una distancia en la que ya ganó dos ediciones de los 21K de Yerba Buena.
La convocatoria, sin embargo, llega con un costo para los atletas: cada uno deberá pagar sus pasajes. La Federación Atlética de Chile (FEDACHI), anfitriona del certamen, se hará cargo del hospedaje, la comida y el transporte interno.
Para Chavarría, el desafío llega en un presente sólido: en 2023 ya se había quedado con la primera edición de los 10K LA GACETA y el domingo volvió a imponerse en la carrera del diario. Ahora, al igual que Velardez, buscará trasladar ese nivel a la pista y al asfalto sudamericano.