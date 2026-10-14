DeportesMás deportes

El lado solidario del “Roña” Castro: sostenía cuatro comedores en Lomas de Zamora y planeaba abrir uno más

El ex campeón ayudaba a vecinos del conurbano, muchos de ellos jubilados. Había contado que la plata tampoco le alcanzaba a él.

SOLIDARIO. Jorge “Roña” Castro, que murió este miércoles, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.
SOLIDARIO. Jorge “Roña” Castro, que murió este miércoles, sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense. Foto tomada de Infobae.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Tras morir este miércoles en Morón, se destacó la labor del exboxeador Jorge Castro, quien sostenía cuatro comedores en Lomas de Zamora para ayudar a vecinos vulnerables.
  • El excampeón asistía a familias y jubilados vulnerables, gestionaba un gimnasio en Temperley y sostenía esta ayuda comunitaria pese a afrontar dificultades económicas propias.
  • Su fallecimiento deja un vacío en la contención barrial del conurbano bonaerense y resalta un legado humano que trascendió sus logros deportivos y su popularidad televisiva.
Resumen generado con IA

El fallecimiento de Jorge “Roña” Castro, este miércoles en un bingo de Morón, puso en primer plano una faceta menos conocida del ex campeón mundial: la de los comedores que sostenía en el conurbano bonaerense. Lideraba cuatro en Lomas de Zamora y tenía en mente abrir uno más.

En esas filas, Castro ya no veía solo chicos. Los que más se acercaban, contaba, eran adultos mayores. “Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande”, relató en una entrevista con La Nación, al describir a jubilados que lloraban porque no les alcanzaba la plata.

La realidad que veía no le era ajena. En aquella entrevista, el “Roña” admitió que tampoco a él le alcanzaba el dinero, pese a tener su negocio y su gimnasio, y contó que en su casa vivían ocho personas, entre hijos y nietos.

El gimnasio

Ese gimnasio, en Temperley, lleva su nombre y abrió sus puertas en 2020. El ex boxeador lo había comprado en marzo de aquel año, en la antesala de la pandemia, y lo pensó como un espacio abierto para quien quisiera practicar boxeo de manera recreativa, sin distinción de edad ni de género.

Su popularidad también lo llevó a la televisión. Fue parte de Gran Hermano Famosos en 2007 y, más cerca en el tiempo, de MasterChef Celebrity, donde volvió a mostrar el carisma que lo había convertido en un ídolo popular.

Detrás de sus 144 peleas y de su corona mundial, el “Roña” dejó también una tarea solidaria que sostuvo lejos de los reflectores, hasta el final.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro
3

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura
4

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
3

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
5

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Más Noticias
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió el Roña Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

Murió el "Roña" Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Comentarios