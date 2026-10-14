Murió el “Roña” Castro: la vez que Tucumán lo vio coronarse campeón mundial ante Reggie Johnson

Jorge “Roña” Castro murió en la madrugada de este miércoles, a los 59 años, tras descompensarse en un bingo de Morón, y su partida trajo de vuelta el recuerdo de su día de gloria en Tucumán. Fue el 12 de agosto de 1994, cuando el santacruceño venció por decisión dividida en Villa Luján al estadounidense Reggie Johnson y se consagró campeón mundial de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).