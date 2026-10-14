La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte de Jorge “Roña” Castro, ocurrida en la madrugada de este miércoles en un bingo de Morón, tuvo un eco especial en Santa Cruz, la provincia donde nació en 1967. Pocas semanas antes, a fines de agosto, el ex campeón mundial había vuelto a Caleta Olivia después de muchos años de ausencia, en la que terminó siendo una de sus últimas apariciones en su tierra.