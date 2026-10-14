De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Resumen para apurados
- El exboxeador Jorge "Roña" Castro murió a los 59 años este miércoles en un bingo de Morón tras sufrir una descompensación, presuntamente ligada a su diabetes.
- Castro avisó que se sentía mal y falleció antes de recibir auxilio. La figura del deporte combinaba su perfil mediático con una activa labor solidaria en comedores.
- La UFI 8 de Morón investiga las causas del deceso para confirmar los motivos clínicos, mientras el deporte y la sociedad despiden con pesar al histórico excampeón.
La noticia de la muerte de Jorge "Roña" Castro sorprendió al deporte argentino, y también a otros ámbitos sociales del país. El ex boxeador estaba en un bingo en Morón cuando se descompensó y murió en el lugar, según el comunicado de prensa que difundió durante esta madugada.
Todavía hay varios interrogantes sobre las circunstancias de la sorpresiva muerte de Jorge “Roña” Castro. Sin embargo, un informe policial difundido por TN precisó que el exboxeador falleció entre la medianoche y la 1 de la madrugada de este miércoles dentro del bingo.
¿Qué se sabe sobre las causas de la muerte de "Roña" Castro?
De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, Jorge “Roña” Castro habría sufrido una descompensación vinculada a una baja de insulina, ya que era diabético. Según trascendió, el exboxeador llegó a advertirle a una persona que se sentía mal, pero cuando fueron a buscar una silla de ruedas para asistirlo, ya había fallecido en el lugar. Hasta el momento, esta información no permite confirmar oficialmente la causa de su muerte.
La causa por averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón, confirmaron las fuentes consultadas por este diario.
En los últimos años, Castro participó en distintos programas de televisión, entre ellos Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Paralelamente a su actividad mediática, mantuvo una importante labor solidaria a través de comedores y merenderos del conurbano bonaerense, donde colaboraba con personas en situación de vulnerabilidad.
Un año atrás, después de quedar eliminado del reality culinario de Telefe, había anunciado que planeaba abrir un nuevo comedor en Morón. En ese momento, ya sostenía cuatro espacios en Lomas de Zamora y abastecía con mercadería a otros diez.
En una entrevista con este diario, explicó la difícil situación económica que atravesaban muchas de las personas que acudían a esos lugares. “Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, relató.
También reconoció que las dificultades para llegar a fin de mes no le eran ajenas, pese a contar con un negocio y un gimnasio propios. “A mí tampoco me alcanza, y eso que tengo mi negocio, mi gimnasio. En casa somos ocho con mis hijos y mis nietos. Cuando tenés que comprar churrascos, son 2 kilos de carne, 30 lucas, ¿entendés?”, agregó entonces.