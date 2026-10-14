De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, Jorge “Roña” Castro habría sufrido una descompensación vinculada a una baja de insulina, ya que era diabético. Según trascendió, el exboxeador llegó a advertirle a una persona que se sentía mal, pero cuando fueron a buscar una silla de ruedas para asistirlo, ya había fallecido en el lugar. Hasta el momento, esta información no permite confirmar oficialmente la causa de su muerte.