Revés judicial para Manu Ginóbili: anularon el fallo que ordenaba a una comunidad mapuche devolverle un terreno

Los errores que llevaron a anular el fallo

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con una de las dos acciones judiciales promovidas por Ginóbili. El exjugador había iniciado en 2007 una acción declarativa de certeza para que se reconociera la validez de su título de propiedad y, en 2019, presentó una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar la posesión del terreno.