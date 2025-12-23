Tragedia en Bahía Blanca: allanaron la casa del hermano de Manu Ginóbili y secuestraron su celular por el caso Bahiense del Norte

La causa judicial por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo. Por orden del Ministerio Público Fiscal, la Policía allanó la vivienda de Leandro Ginóbili, hermano de Emanuel Ginóbili y expresidente de la institución, en el marco de la investigación por el derrumbe que provocó la muerte de 13 personas durante el temporal que azotó Bahía Blanca el 16 de diciembre de 2023.