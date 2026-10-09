Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

El exdiputado, de 42 años, reside en Texas, Estados Unidos, y fue condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por presionar a la administración de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil, en el escenario del proceso judicial que culminó con la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por su participación en un intento de golpe de Estado.