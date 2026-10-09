Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Resumen para apurados
- Un juez del STF ordenó en Brasil detener a Eduardo Bolsonaro por presionar a EE.UU. para sancionar al país, a menos de tres semanas del balotaje presidencial.
- El exdiputado vive en EE.UU. y fue condenado a cuatro años de prisión en el marco del proceso contra su padre, Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado.
- El fallo eleva la tensión electoral hacia el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula, aunque especialistas consideran muy improbable que Washington apruebe una extradición.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flavio Bolsonaro, en la recta final hacia el balotaje del próximo 25 de octubre, en el que el senador de derecha se enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El exdiputado, de 42 años, reside en Texas, Estados Unidos, y fue condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por presionar a la administración de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil, en el escenario del proceso judicial que culminó con la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por su participación en un intento de golpe de Estado.
Tras conocerse la decisión, Eduardo Bolsonaro acusó al juez Alexandre de Moraes de intentar interferir en el proceso electoral y cuestionó con dureza la resolución judicial. “Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, escribió en sus redes sociales.
El exlegislador también sostuvo que Estados Unidos ya dejó en claro que no acatará ese tipo de resoluciones, a las que calificó de “delirantes”. Según afirmó, la medida solo busca “avivar innecesariamente las tensiones” en plena campaña electoral.
Además, manifestó su confianza en que los brasileños elegirán a su hermano el 25 de octubre y sostuvo que Flavio Bolsonaro, junto con la nueva composición del Congreso, podrá “restablecer la normalidad en Brasil”.
La decisión de Alexandre de Moraes
La orden de detención fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, una de las principales figuras enfrentadas políticamente con la familia Bolsonaro. El magistrado también dispuso la cancelación del pasaporte brasileño del exdiputado y ordenó que comience a cumplir de inmediato su condena, con instrucciones a la Policía Federal para detenerlo si regresa al país.
En los fundamentos de su resolución, De Moraes argumentó que el acusado no puede utilizar su permanencia en el extranjero para eludir la Justicia.
“El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, sostuvo el juez.
Eduardo Bolsonaro, que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos, fue declarado culpable de realizar gestiones ante Washington para promover sanciones contra funcionarios brasileños y aranceles más elevados a las exportaciones del país sudamericano. Esas iniciativas se desarrollaron mientras su padre afrontaba un proceso judicial por su participación en un intento de golpe de Estado.
Un nexo entre Flavio Bolsonaro y Trump
La decisión judicial se conoce en un momento de alta tensión política, a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial. Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, disputará el balotaje con Lula después de sorprender en la primera ronda con un resultado que lo dejó en carrera por la presidencia.
En ese escenario, Eduardo Bolsonaro desempeñó un papel central en el acercamiento de su hermano a la administración Trump, una relación que adquirió relevancia durante la campaña electoral.
El exdiputado fue uno de los principales artífices de ese vínculo. El 26 de mayo pasado acompañó a Flavio Bolsonaro a Washington para una reunión con Trump, en momentos en que el candidato enfrentaba cuestionamientos por sus vínculos con un banquero desacreditado. Según analistas, la controversia amenazaba con perjudicar sus aspiraciones electorales.
La relación con el gobierno estadounidense constituye, por lo tanto, un elemento relevante en la estrategia política de la familia Bolsonaro, especialmente en la disputa con Lula por la presidencia.
Los obstáculos para una eventual extradición
Pese a la orden judicial, la posibilidad de que Eduardo Bolsonaro sea detenido en Estados Unidos y trasladado a Brasil enfrenta importantes obstáculos legales y diplomáticos.
Ambos países mantienen un tratado de extradición vigente desde 1961, aunque todavía no está claro cómo podrían aplicarse sus disposiciones a este caso. Cualquier pedido formal de Brasil debería ser evaluado por las autoridades estadounidenses, que tendrían la última palabra sobre su aprobación.
Hasta el momento, el abogado del exdiputado no había respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Tampoco se habían conocido declaraciones oficiales de integrantes de la administración Trump sobre la condena.
Raphael Vieira da Fonseca Rocha, profesor de Derecho de la Universidad Federal de Juiz de Fora, consideró poco probable que Washington acepte una eventual solicitud de extradición.
El especialista advirtió, además, que iniciar formalmente ese procedimiento podría debilitar la posición del Supremo Tribunal Federal brasileño si las autoridades estadounidenses rechazaran el pedido.
Ante las escasas perspectivas de éxito, planteó la posibilidad de que el máximo tribunal evite recurrir a los mecanismos de cooperación judicial internacional y opte por otras medidas de presión, como la cancelación del pasaporte brasileño.
La situación judicial de la familia Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos desde 2025. Su prolongada ausencia le costó tanto su banca en el Congreso Nacional como su puesto de investigador de la Policía Federal brasileña.
Su situación judicial está vinculada con la de su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado.