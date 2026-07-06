Manu Ginóbili elogió a Lionel Messi: "Es de otra galaxia"

Resumen para apurados
- Manu Ginóbili elogió a Lionel Messi en un podcast de la FIFA durante el Mundial 2026, destacando que el capitán argentino sigue rindiendo al máximo nivel a sus 39 años.
- En una charla con Christian Vieri, Ginóbili analizó a figuras como Mbappé y Haaland, y confesó que creía que el Mundial de Qatar 2022 sería el último torneo de Messi.
- El ídolo de la NBA valoró el legado histórico de Messi como un hito generacional único, al tiempo que agradeció el afecto que sigue recibiendo de los hinchas en el Mundial.
Manu Ginóbili volvió a demostrar que, aunque hizo historia en el básquet, sigue viviendo el fútbol con la misma pasión que millones de argentinos. En una entrevista con el exdelantero italiano Christian Vieri para un podcast de la FIFA, el cuatro veces campeón de la NBA analizó el presente de las principales figuras del Mundial 2026 y dedicó un emotivo reconocimiento a Lionel Messi, a quien definió como un deportista irrepetible.
El bahiense aseguró que todavía le sorprende el nivel que mantiene el capitán de la Selección a sus 39 años y confesó que pensaba que el Mundial de Qatar 2022 sería la última gran función del rosarino.
"Es increíble que siga a este nivel. Todos pensamos que el Mundial 2022 era el que había que ganar porque sería el último para él. Pero sigues viendo a este tipo y continúa rindiendo al máximo nivel", afirmó.
"Messi es de otra galaxia"
Durante la charla, Ginóbili fue todavía más allá y ubicó al capitán argentino en un lugar único dentro de la historia del deporte.
"Es uno de esos deportistas que aparecen una vez por generación, o incluso una vez en la vida. Leo es de otra galaxia", sostuvo.
El exescolta de San Antonio Spurs también recordó una de las jugadas más destacadas de Messi en el actual Mundial, durante el triunfo frente a Cabo Verde.
"El control que hizo contra Cabo Verde dentro del área fue una locura. Somos afortunados de disfrutarlo", señaló.
Incluso invitó a valorar el privilegio de haber sido contemporáneos del rosarino.
"Tus hijos tendrán 40 ó 50 años y podrán decir: 'Yo vi jugar a ese tipo'", expresó.
Ginóbili también dedicó palabras para Kylian Mbappé, a quien considera uno de los futbolistas destinados a marcar una época.
"Es un jugador diferente, impresionante. Si sigue a este ritmo, puede terminar siendo el máximo goleador de la historia y quizás nadie pueda alcanzarlo", opinó.
Al hablar del francés, inevitablemente recordó la final del Mundial de Qatar 2022.
"Nosotros sufrimos contra él en la final de 2022. Hizo un hat-trick y estuvo cerca de marcar un cuarto gol", rememoró.
Haaland, Salah, Kane y el cariño de los hinchas
Consultado sobre Erling Haaland, Ginóbili admitió que no es un especialista en fútbol, pero destacó el impacto que genera el delantero noruego.
"Sé que Haaland es un jugador diferente. Mis hijos lo siguen mucho y escucho hablar de él todo el tiempo", comentó.
Para explicar por qué futbolistas de ese nivel pueden cambiar cualquier partido, incluso frente a potencias como Brasil, apeló a una célebre frase del excampeón mundial de boxeo Mike Tyson.
"Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara", recordó.
Sobre Harry Kane, resaltó su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y darle un salto de calidad a Inglaterra cuando el equipo más lo necesita.
En cuanto a Mohamed Salah, no escatimó elogios para el delantero egipcio, aunque dejó en claro que, para él, existe una diferencia con Messi.
"Puedes tener dos futbolistas extraordinarios... Pero Messi está en otra galaxia", insistió.
Por último, Ginóbili también habló de una situación que viene viviendo durante el Mundial 2026. Cada vez que aparece en los estadios o en las calles de Estados Unidos, recibe una enorme muestra de afecto por parte de los hinchas argentinos.
"Es fantástico que en un entorno tan orientado al fútbol, alguien que jugó a un deporte que no es principal en Argentina reciba ese nivel de afecto y reconocimiento. Lo valoro muchísimo", concluyó el exbasquetbolista, que sigue disfrutando del Mundial como un hincha más y aprovechando cada oportunidad para alentar a la Selección Argentina.