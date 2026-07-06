Manu Ginóbili elogió a Lionel Messi: "Es de otra galaxia"

Manu Ginóbili volvió a demostrar que, aunque hizo historia en el básquet, sigue viviendo el fútbol con la misma pasión que millones de argentinos. En una entrevista con el exdelantero italiano Christian Vieri para un podcast de la FIFA, el cuatro veces campeón de la NBA analizó el presente de las principales figuras del Mundial 2026 y dedicó un emotivo reconocimiento a Lionel Messi, a quien definió como un deportista irrepetible.