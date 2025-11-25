"Manu" Ginóbili vs. un robot: el bahiense, presente en el megaexperimento tecnológico de MrBeast

Del otro lado estaba CUE, el robot creado por Toyota que acumula récords insólitos: llegó a encestar 100 de 100, participó en concursos de triples de la liga japonesa y en exhibiciones del All-Star. Equipado con sensores avanzados, motores de ultra precisión y algoritmos entrenados para minimizar el error, se convirtió en un contrincante capaz de encarnar la gran pregunta del experimento: ¿cómo compiten los humanos cuando la perfección se vuelve programable?