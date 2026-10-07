Jóvenes que hacen: seis historias de liderazgo y voluntariado llegan a Tucumán

También llegará desde Santiago del Estero Dana Strojil, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Tucumán. Su exposición, “La oportunidad como puente: una historia sobre valentía, redes y comunidad”, parte de una experiencia personal: en 2019 consiguió estudiar una carrera universitaria en San Miguel de Tucumán a partir de un proyecto de inclusión social de la Fundación Sí.