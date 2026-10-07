Jóvenes que hacen: seis historias de liderazgo y voluntariado llegan a Tucumán

Resumen para apurados
- Referentes de Argentina y EE.UU. se reúnen este viernes en Tucumán en el 4° Congreso de Liderazgo Juvenil en Aticana para debatir sobre voluntariado, innovación y participación.
- Organizada por American Spaces, la cuarta edición reunirá a seis disertantes que abordarán temas como inteligencia artificial, activismo socioambiental e inclusión educativa.
- El encuentro busca inspirar a nuevas generaciones a transformar ideas en proyectos concretos y consolidar el rol de la juventud como agente de cambio en sus comunidades locales.
¿Qué hace falta para transformar una idea en un proyecto? ¿Cómo se consigue una oportunidad cuando todavía se está estudiando? ¿Qué lugar tienen los jóvenes en los cambios que atraviesan a sus comunidades?
Esas preguntas estarán presentes este viernes en Tucumán, durante el 4° Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado Juvenil, organizado por American Spaces. La actividad se realizará el 9 de octubre, en Aticana, ubicada en Salta 581, San Miguel de Tucumán.
La jornada reunirá a seis speakers de distintas edades y trayectorias, con experiencias vinculadas al voluntariado, la educación, la tecnología, el activismo y la participación juvenil.
De los sueños a la realidad
Entre las expositoras estará Allison Robertson, de Ohio, Estados Unidos. La joven participa como English Teaching Assistant (ETA) a través del programa de becas Fulbright y hablará sobre “De los sueños a la realidad: el arte de perseverar y crecer”.
También participará el tucumano Juan Pablo Terraf, abogado y profesor de la UNT. Su charla, “Inteligencia Artificial: liderazgo y ganas de cambiar las cosas”, pondrá el foco en las posibilidades que ofrece la tecnología para la política y el ejercicio profesional.
Terraf dirige proyectos vinculados con tecnología política para campañas electorales, gestión pública y trabajo parlamentario, además de iniciativas que incorporan inteligencia artificial a la práctica jurídica.
La jornada tendrá también una mirada puesta en el trabajo comunitario. Milagros Arghittu, presidenta y fundadora de Voces Jóvenes Argentina, contará su experiencia en “Empezar con lo que hay: pasión, resiliencia y comunidad”.
Arghittu es estudiante de la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones y cuenta con formación en innovación abierta. Además, fue becaria Fulbright y del Departamento de Estado de Estados Unidos y forma parte de una startup vinculada con innovación.
Experiencias que abren caminos
El tucumano Lautaro Pérez Martínez hablará sobre “El rol de los jóvenes como agentes de cambio”. Su recorrido incluye el activismo socioambiental y distintas experiencias de liderazgo juvenil. En 2024 representó a Argentina en el programa Youth Ambassadors de la Embajada de Estados Unidos.
También llegará desde Santiago del Estero Dana Strojil, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Tucumán. Su exposición, “La oportunidad como puente: una historia sobre valentía, redes y comunidad”, parte de una experiencia personal: en 2019 consiguió estudiar una carrera universitaria en San Miguel de Tucumán a partir de un proyecto de inclusión social de la Fundación Sí.
El último expositor será Mauricio Castro, estudiante avanzado de Abogacía en la UNT y diplomado universitario en Política y Gobierno. Su charla abordará “El voluntariado y su interrelación con el liderazgo juvenil académico en la generación de vocaciones científicas”.
Las historias que llegarán al escenario tienen puntos de partida diferentes, pero comparten una idea: muchas oportunidades aparecen cuando alguien se anima a participar, acercarse a otros y probar algo nuevo.
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La actividad se realizará en Aticana, Salta 581, y forma parte de las propuestas de American Spaces para promover el intercambio y la participación juvenil.