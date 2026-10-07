SociedadActualidad

Jóvenes que hacen: seis historias de liderazgo y voluntariado llegan a Tucumán

Un congreso internacional reunirá este viernes a referentes de Argentina y Estados Unidos para hablar sobre oportunidades, inteligencia artificial, activismo, comunidad y participación.

JORNADA. American Spaces y Aticana organizarán la cuarta edición del encuentro, con invitados de Argentina y Estados Unidos que contarán sus experiencias en liderazgo y voluntariado
JORNADA. American Spaces y Aticana organizarán la cuarta edición del encuentro, con invitados de Argentina y Estados Unidos que contarán sus experiencias en liderazgo y voluntariado
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Referentes de Argentina y EE.UU. se reúnen este viernes en Tucumán en el 4° Congreso de Liderazgo Juvenil en Aticana para debatir sobre voluntariado, innovación y participación.
  • Organizada por American Spaces, la cuarta edición reunirá a seis disertantes que abordarán temas como inteligencia artificial, activismo socioambiental e inclusión educativa.
  • El encuentro busca inspirar a nuevas generaciones a transformar ideas en proyectos concretos y consolidar el rol de la juventud como agente de cambio en sus comunidades locales.
Resumen generado con IA

¿Qué hace falta para transformar una idea en un proyecto? ¿Cómo se consigue una oportunidad cuando todavía se está estudiando? ¿Qué lugar tienen los jóvenes en los cambios que atraviesan a sus comunidades?

Esas preguntas estarán presentes este viernes en Tucumán, durante el 4° Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado Juvenil, organizado por American Spaces. La actividad se realizará el 9 de octubre, en Aticana, ubicada en Salta 581, San Miguel de Tucumán.

La jornada reunirá a seis speakers de distintas edades y trayectorias, con experiencias vinculadas al voluntariado, la educación, la tecnología, el activismo y la participación juvenil.

De los sueños a la realidad

Entre las expositoras estará Allison Robertson, de Ohio, Estados Unidos. La joven participa como English Teaching Assistant (ETA) a través del programa de becas Fulbright y hablará sobre “De los sueños a la realidad: el arte de perseverar y crecer”.

También participará el tucumano Juan Pablo Terraf, abogado y profesor de la UNT. Su charla, “Inteligencia Artificial: liderazgo y ganas de cambiar las cosas”, pondrá el foco en las posibilidades que ofrece la tecnología para la política y el ejercicio profesional.

Terraf dirige proyectos vinculados con tecnología política para campañas electorales, gestión pública y trabajo parlamentario, además de iniciativas que incorporan inteligencia artificial a la práctica jurídica.

La jornada tendrá también una mirada puesta en el trabajo comunitario. Milagros Arghittu, presidenta y fundadora de Voces Jóvenes Argentina, contará su experiencia en “Empezar con lo que hay: pasión, resiliencia y comunidad”.

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Arghittu es estudiante de la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones y cuenta con formación en innovación abierta. Además, fue becaria Fulbright y del Departamento de Estado de Estados Unidos y forma parte de una startup vinculada con innovación.

Experiencias que abren caminos

El tucumano Lautaro Pérez Martínez hablará sobre “El rol de los jóvenes como agentes de cambio”. Su recorrido incluye el activismo socioambiental y distintas experiencias de liderazgo juvenil. En 2024 representó a Argentina en el programa Youth Ambassadors de la Embajada de Estados Unidos.

Un joven de Burruyacu estudiará en Singapur con una beca y quiere que más tucumanos lo logren

Un joven de Burruyacu estudiará en Singapur con una beca y quiere que más tucumanos lo logren

También llegará desde Santiago del Estero Dana Strojil, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Tucumán. Su exposición, “La oportunidad como puente: una historia sobre valentía, redes y comunidad”, parte de una experiencia personal: en 2019 consiguió estudiar una carrera universitaria en San Miguel de Tucumán a partir de un proyecto de inclusión social de la Fundación Sí.

El último expositor será Mauricio Castro, estudiante avanzado de Abogacía en la UNT y diplomado universitario en Política y Gobierno. Su charla abordará “El voluntariado y su interrelación con el liderazgo juvenil académico en la generación de vocaciones científicas”.

Las historias que llegarán al escenario tienen puntos de partida diferentes, pero comparten una idea: muchas oportunidades aparecen cuando alguien se anima a participar, acercarse a otros y probar algo nuevo.

Post Instagram

La actividad se realizará en Aticana, Salta 581, y forma parte de las propuestas de American Spaces para promover el intercambio y la participación juvenil.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosArgentinaInteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
5

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
4

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
5

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

¿Cómo sigue la vida después de la muerte de un hijo? Alba planta árboles por su bebé y ayuda a otras madres a transitar el duelo gestacional

¿Cómo sigue la vida después de la muerte de un hijo? Alba planta árboles por su bebé y ayuda a otras madres a transitar el duelo gestacional

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Las urnas de Choromoro están listas para ser analizadas

Las urnas de Choromoro están listas para ser analizadas

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

Comentarios