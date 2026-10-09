Caso polémico

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

El máximo tribunal provincial dejó sin efecto las penas de 20 y 15 años contra Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, al determinar que actuaron en cumplimiento del deber tras un cruce armado y ordenaron su inmediata libertad.

Los policías que habían sido acusados por la muerte.
Los policías que habían sido acusados por la muerte.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán absolvió y liberó a dos policías por la muerte de Facundo Ferreira, al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber.
  • El máximo tribunal anuló las penas previas de 20 y 15 años de prisión tras determinar que los agentes intervinieron legítimamente durante un cruce armado.
  • El fallo cuestiona con dureza a los jueces que dictaron las condenas previas y sienta un fuerte precedente sobre la labor de las fuerzas de seguridad.
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