La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
El máximo tribunal provincial dejó sin efecto las penas de 20 y 15 años contra Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca, al determinar que actuaron en cumplimiento del deber tras un cruce armado y ordenaron su inmediata libertad.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán absolvió y liberó a dos policías por la muerte de Facundo Ferreira, al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber.
- El máximo tribunal anuló las penas previas de 20 y 15 años de prisión tras determinar que los agentes intervinieron legítimamente durante un cruce armado.
- El fallo cuestiona con dureza a los jueces que dictaron las condenas previas y sienta un fuerte precedente sobre la labor de las fuerzas de seguridad.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium